Губернатор Кузбасса наградил Никиту Михалкова медалью за доблестное служение Отечеству

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев вручил посетившему регион с гастролями режиссеру, актеру и ведущему Никите Михалкову медаль Николая Масалова.

«Вся ваша жизнь в кино и ваша программа “Бесогон ТВ” – это настоящий путь воина, воина-освободителя, борца за наши традиционные российские ценности. Вы – пример для нашей молодежи, ваше творчество задает правильные ориентиры в ее нравственном воспитании»,– сказал Сергей Цивилев при награждении.

Медаль имени уроженца региона, участника битвы за Берлин в 1945 году Николая Масалова была учреждена в Кузбассе в январе 2023 года. По данным регионального правительства, ею награждаются граждане и организации «за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга, безупречное несение службы, самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни Кузбасса».

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Илья Николаев