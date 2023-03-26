Центробанк Украины пообещал не прибегать к «опасной» для экономики эмиссии денег

Украина больше не будет прибегать к «опасной» эмиссии для финансирования военных действий с Россией, сообщил глава украинского центробанка Алексей Пышный. Он сообщил, что конфликт с правительством Украины по вопросу эмиссии был разрешен.
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«Это было быстрое средство, но очень опасное»,— сказал Андрей Пышный в интервью газете Financial Times. За 2022 год Нацбанк Украины выпустил рекордное количество эмиссионных денег. В январе Минфин впервые с начала военной операции разместил облигации внутреннего займа без эмиссии. Кроме того, в бюджете на 2023 год финансирование за счет печати гривны не предусмотрено.
Алексей Пышный заявил, что МВФ совершил «революционное» изменение политики, согласившись предоставить кредит Украине в период исключительной экономической неопределенности. 22 марта МВФ достиг соглашения с Украиной о кредите на $15,6 млрд.
Как сообщил глава украинского центробанка, в апреле регулятор понизит свой прогноз роста ВВП в 2023 году до 0,3% после падения на 30% за последний год — это стало последствием ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой. В новом прогнозе не учитывается западная помощь на восстановление, добавил глава ЦБ Украины.