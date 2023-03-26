СКР расследует дело о смерти подростка во время вечерней прогулки в новосибирском детском доме

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о гибели подростка в детском доме. Его расследует по признакам ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

«По факту происшествия во время вечерней прогулки с несовершеннолетним в одном из муниципальных учреждений города Новосибирска расследуется уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел 16 марта.

Проверку по факту гибели несовершеннолетнего воспитанника муниципального учреждения «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей “Жемчужина”» проводит также прокуратура Кировского района Новосибирска. Ведомство проверит «соблюдение требований безопасного пребывания, охраны здоровья несовершеннолетних воспитанников этого учреждения», сообщили в прокуратуре.

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Илья Николаев