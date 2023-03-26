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Коммерсантъ FM
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В Туркмении стартовали парламентские выборы

В Туркменистане открылись участки для голосования на выборах депутатов Меджлиса, членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления. В выборах принимают участие все три партии: Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей, Аграрная партия, а также инициативные группы граждан.

Больше 6,2 тыс. участков открылись в 7:00 по местному времени (5:00 по московскому). Голосование продлится до 19:00 (17:00). Граждане изберут 125 депутатов парламента из 258 зарегистрированных кандидатов. Зарегистрировано около 3,5 млн избирателей в Туркмении и около 13,1 тыс. за рубежом.

В 2021 году в Туркменистане был создан двухпалатный парламент, но в январе 2023 года страна вернулась к однопалатному парламенту. Прошлые выборы состоялись в 2018 году.

О смене президента в Туркменистане в 2022 году — в материале «Ъ» «Туркменская власть вырастила себе смену».

Леонид Уварчев

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