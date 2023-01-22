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Коммерсантъ FM
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В Туркменистане упразднена верхняя палата парламента

В ходе субботнего заседания Милли Генгеша (парламента) Туркменистана двухпалатный законодательный орган был преобразован в Меджлис, который с 2021 года был нижней палатой туркменского парламента. Верхняя палата, Халк Маслахаты, была реорганизована в «высший орган народной власти» — его председателем остался экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.

«В связи с созданием Халк Маслахаты Туркменистана и наделением его широкими полномочиями, в том числе по рассмотрению и утверждению предложений о принятии конституции Туркменистана и конституционных законов, внесении в них изменений и дополнений, было предложено прекратить работу Халк Масхалты Национального Совета. Отмечалась целесообразность преобразования парламента, осуществляющего законодательную власть в стране, в Меджлис Туркменистана, состоящий из одной палаты»,— говорится в сообщении на сайте государственного агентства страны.

На заседании также был закреплен статус Гурбангулы Бердымухамедова в качестве общенационального лидера Туркменистана.

Туркменский парламент был реорганизован из однопалатного в двухпалатный 1 января 2021 года. Междлис состоит из 125 депутатов, избираемых на пять лет. По данным аналитического центра Freedom House, выборы в законодательный орган жестко контролируются исполнительной властью, на них нет реальной конкуренции, а кандидаты от оппозиции на них не допускаются.

Андрей Сапожников

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