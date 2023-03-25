Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден пообещал федеральную помощь Миссисипи, где от торнадо погибли 23 человека

Президент США Джо Байден пообещал оказать экстренную поддержку пострадавшим от разрушительного торнадо, который затронул несколько городов в штате Миссисипи. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 23 человека.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Blair Gable/File Photo, Reuters

Джо Байден

Фото: Blair Gable/File Photo, Reuters

«Снимки со всего Миссисипи душераздирающие»,— заявил господин Байден (цитата по AFP). «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь»,— пообещал президент США.

Мощный атмосферный вихрь, сопровождавшийся грозами и ливнями, обрушился на Миссисипи вчера, 24 марта, поздно вечером. Торнадо срывал крыши зданий, крушил автомобили и сравнивал с землей целые кварталы. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что по меньшей мере четыре человека пропали без вести, а десятки пострадали. Десятки тысяч людей в Миссисипи, Алабаме и Теннесси остались без электроэнергии.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...