Байден пообещал федеральную помощь Миссисипи, где от торнадо погибли 23 человека

Президент США Джо Байден пообещал оказать экстренную поддержку пострадавшим от разрушительного торнадо, который затронул несколько городов в штате Миссисипи. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 23 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Blair Gable/File Photo, Reuters Джо Байден

Фото: Blair Gable/File Photo, Reuters

«Снимки со всего Миссисипи душераздирающие»,— заявил господин Байден (цитата по AFP). «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь»,— пообещал президент США.

Мощный атмосферный вихрь, сопровождавшийся грозами и ливнями, обрушился на Миссисипи вчера, 24 марта, поздно вечером. Торнадо срывал крыши зданий, крушил автомобили и сравнивал с землей целые кварталы. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что по меньшей мере четыре человека пропали без вести, а десятки пострадали. Десятки тысяч людей в Миссисипи, Алабаме и Теннесси остались без электроэнергии.

Мария Федотова