МВД: более 30 человек пострадали во время беспорядков на западе Франции

На западе Франции произошли столкновения между полицией и экологическими активистами. По данным МВД, ранения получили более 30 человек — как полицейских, так и протестовавших. Организаторы протеста заявили о 200 пострадавших демонстрантах, сообщает AP.

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Протесты вызвал проект строительства в коммуне Сен-Солин гигантских ирригационных резервуаров. Власти заявляют, что они необходимы для того, чтобы позволить фермерам продолжать выращивать продовольственные культуры, когда все чаще случаются засухи. Критики проекта говорят, что резервуары поддерживают экологически неустойчивые виды промышленного земледелия и задерживают воду, которая естественным образом орошала бы почву.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен, что полиция была вынуждена отбиваться от сотен протестующих, вооруженных топорами и бензиновыми бомбами. Полицейским пришлось применить более 4 тыс. рассеивающих гранат.

Господин Дарманен также сообщил, что два тяжело раненых человека — один из них сотрудник полиции, другой участник акции протеста — были доставлены вертолетом в больницу. По его словам, 23 сотрудника полиции и шесть демонстрантов получили легкие ранения. Организаторы протеста заявили, что насчитали около 200 раненых демонстрантов, и что около 40 из них имели глубокие порезы от полицейских снарядов.

На видеозаписи было видно, как протестующие продвигаются в облаках слезоточивого газа, горят полицейские машины, а толпа бросает снаряды в полицейские кордоны.

Мария Федотова