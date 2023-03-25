ТАСС: жесткий ответ на возможную высылку российских дипломатов из Германии уже готов

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине, сообщает немецкое издание Focus. Официально в немецком МИДе это не подтвердили. «Жесткий ответ» на возможную высылку у России уже готов, заявил источник в российском МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание МИД РФ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Здание МИД РФ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«По данным органов безопасности, подозреваемые посланники используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политических, деловых, научных кругов и вооруженных сил для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций»,— пишет Focus. В МИДе изданию заявили, что «в настоящее время» эта мера не планируется.

Тем временем источник в МИД РФ заявил ТАСС, что жесткий ответ на планируемые Берлином шаги по высылке российских дипломатов уже готов. «У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится»,— сообщил источник.

Мария Федотова