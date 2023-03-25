Аукционное замещение

В России появляется все больше альтернатив Christie’s и Sotheby’s. Коллекционеров, отрезанных от участия в зарубежных аукционах, стараются привлечь новые площадки в России. Причем открывают их, в том числе, предприниматели, не имевшие отношения к арт-рынку. Так, онлайн-платформу, торгующую картинами и другими предметами коллекционирования, как пишет РБК, в ближайшее время планирует запустить совладелец сети ювелирных магазинов «Адамас». А полгода назад заработал аукционный дом московского «Клуба коллекционеров графики».

Спрос на работы превзошел все ожидания, рассказал “Ъ FM” соучредитель площадки Сергей Подстаницкий:

«Интересные вещи всегда востребованы. Перед Новым годом мы продали акварель Карла Брюллова за $100 тыс. примерно, порядка 7 млн руб. Наверное, пару лет назад ее можно было продать несколько дороже. С другой стороны, ценность денег тоже меняется, и поэтому сумма, заплаченная сейчас, покупателя вполне устроила. Понятно, что аукционные дома появляются, потому что освободилась ниша мировых аукционных площадок. Одни оказались под санкциями, другим тяжело переводить деньги из России в Европу или в Америку.

Зарубежные аукционные дома начали задавать слишком много вопросов, которые, казалось бы, не должны их интересовать. На самом деле есть проблема с лотами в том смысле, что в Европе и в Америке даже качественных и интересных русских предметов искусства всегда было больше и, собственно, по-прежнему так остается. И когда этот рынок для нас закрылся, то приток значительных лотов сократился в разы. Любая хоть сколько-нибудь значительная вещь, которая появляется из внутреннего рынка, из частной коллекции, тут же становится интересна, востребована».

На американских площадках Christie’s и Sotheby’s сейчас невозможно покупать лоты с российских IP-адресов. Ежегодные торги русским искусством в 2022-м там отменили. Решение поддержали также британские дома MacDougall’s и Bonhams. В связи с этим, как говорят участники арт-рынка, многие владельцы произведений русских художников из Европы и США продают работы на российских торгах.

Суммы сделок на этом фоне заметно выросли, говорит директор аукционного дома ArtSale.info Константин Бабулин:

«Три-четыре месяца назад топовые лоты начали стремиться попасть в Россию, потому что русских участников не допускали. Если раньше эмиграция у нас была богатая, то сейчас приезжающим не до этого. Спрос низкий, а желающих продавать много. Спрогнозировать, какого уровня картины будут появляться было невозможно. Это рынок послевоенного искусства, шестидесятники и современные авторы: Дмитрий Краснопевцев, Владимир Немухин, Оскар Рабин, Евгений Рухин, Александр Яковлев, Анатолий Зверев — причем за хорошие цены. В 2021 год достигались результаты сотбисовского уровня в лотах до $100 тыс. Потом началась спецоперация, падение — на 30-40% с последующим выравниванием. И цены сейчас по некоторым позициям опять начали бить рекорды.

Насколько суммы сделок выше, чем могли бы дать за границей? Цена увеличивается в два-три раза. Приобретая что-то там за $10 тыс., здесь возможно продать за $20-30 тыс. Очень тяжелая доставка, большие риски. Доставка из Европы сюда зачастую занимает от трех месяцев до полугода. Пока спрос превышает предложение. Появились люди, которые стали даже лучше зарабатывать, но их немного. Однако появление одного, двух, трех, четырех серьезных покупателей сильно влияет и на количество проданного, и на ценовые диапазоны.

При этом диапазон до 200 тыс. руб. чувствует себя очень плохо: рисунки, эскизы второго, третьего ряда художники, начало коллекций, просто украшение офиса, в качестве подарков — это все прекратилось. Картину дороже 2-3 млн руб. продать проще, чем картину, которая стоит 50 тыс. руб. или 70 тыс. руб.».

В разгар пандемии, когда в России произошел бум онлайн-торгов, лидером рынка стал аукционный портал Bidspirit. Как ранее писал Forbes, тогда на платформе зарегистрировались десятки галерей и антикварных магазинов, у которых из-за COVID-ограничений просели офлайн-продажи. Потеснить крупного игрока вполне могут новые конкуренты, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Объединение аукционных домов на единой платформе на Западе существует давно, а у нас стало развиваться в эпоху пандемии. Как говорят эксперты, Bidspirit занимает более 90% всего рынка антикварной торговли, но это эксперты самой платформы, поэтому, может быть, они преувеличивают.

Есть еще одна площадка — ARTinvestment — которая так же является маркетплейсом, объединяющим у себя различные аукционные дома. Думаю, что конкуренция здесь не помешает, потому что появится разнообразие, и место всем найдется. Что касается "Адамаса", то у него есть некий бэкграунд — это фирма, которая всегда торговала драгоценностями. Но рынок пока жестко не поделен, и вторгнуться с грамотной политикой на него вполне можно. Надо предоставлять лучшие условия для участия и проводить более агрессивную PR-кампанию. Обычно антикварные структуры считают, что и так про них все знают. Однако продвижение необходимо, особенно если выходит платформа. Рынок сейчас явно растет, поскольку зарубежная торговля для нас практически закрыта. Есть трудности со сделками с российских IP-адресов, но у большинства людей, которые торгуются на Западе, есть чаще всего гражданство тех стран. Но, конечно, все силы антикварной торговли переориентировались на внутренний рынок, так что он должен и будет расти».

Как отмечают коллекционеры, на зарубежные аукционы сейчас попадают только то русское искусство, которым владеют иностранцы. Притом суммы сделок продолжают бить рекорды. Так, в марте на аукционе Sotheby’s. картину абстракциониста Василия Кандинского продали почти за $45 млн. «Мурнау с церковью II» стала самой дорогой работой художника.

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