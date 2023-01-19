Искусство вышло на биржу

В Европе появится первая в мире биржа акций искусства. Речь идет о проекте Artex, его запускает команда инвестиционных банкиров и принц Лихтенштейна, выяснил Bloomberg. Предполагается, что инвесторы смогут покупать доли в мировых шедеврах живописи. Первую картину выставят на продажу в ближайшие месяцы, но какую, пока держится в секрете. Создатели обещают, что сервис будет похож на традиционный фондовый рынок, акции можно покупать и продавать, а также получать данные о ликвидности. Можно ли на этом заработать? И что о такой схеме думают коллекционеры? Выясняла Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Доходность картины Клода Моне «Стога» — 12% годовых. А вот «Вид на приют и часовню в Сен-Реми» Ван Гога может принести больше 16%. Такие примеры приводятся на сайте Artex. На бирже будет доступна живопись от эпохи Возрожения до ХХ века на общую сумму €1 млрд. При этом сервис хотят сделать максимально открытым и демократичным. Начальная номинальная стоимость акции — €100.

Мировые шедевры могут стать хорошим защитным активом, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов: «Цены на отдельные произведения искусства вырастали в десятки раз, то есть в целом доходность инвестиций приемлемая и даже выше, чем в традиционных финансовых инструментах.

Думаю, что это также ответ на кризисное состояние фондовых рынков, которые сильно снизились, поэтому банки ищут какие-то новые объекты для инвестиций. Но в то же время есть и определенные риски. Нельзя сказать, что произведение искусства всегда растет в цене, стоимость падает во время кризисов».

Совместное владение шедевром мировой живописи — не новая история для арт-рынка. Раньше купить, например, «кусочек» Рембрандта можно было через специальные фонды, правда, их бизнес во многом зависел от доверия управляющим. В 2018 году конкурировать с ними начали блокчейн-платформы. Однако такие вложения сразу признали высокорисковыми. К новой бирже также остается много вопросов.

Например, как будет происходить ценообразование, отметил директор аукционного дома ArtSale.info Константин Бабулин: «Возникает вопрос — а где спрятана прибыль? Как правило, там сложная математическая схема: исходя из таких-то, таких-то расчетов стоимость картины увеличивается в год на определенный процент, отсюда даже выплачиваются какие-то дивиденды и так далее.

А на практике, вы купили картину Пикассо, а у вас кризис, и она не стала дороже. Что вы с этим будете делать? Купить дешево, чтобы это все выросло в цене, и потом через несколько лет продать дорого, — это большое искусство узких профессионалов, а не математических подходов и финансовых схем».

Первая биржа акций искусства вряд ли будет доступна россиянам из-за санкционных ограничений. Судя по примерам на сайте, вложения лишь в некоторые картины могли бы побить инфляцию 2022 года. По данным Росстата, она превысила 11%.

Серьезных инвесторов этот проект, скорее всего, не привлечет, уверен коллекционер Андрей Ружников: «Я занимаюсь искусством уже почти 50 лет. Вступая в партнерство, всегда возникает риск того, что один участник хочет продать, а другой нет. Если я лично владею картиной, я ее купил, продал, вложил деньги, заработал, потерял — это все мои проблемы. А когда существует какое-то руководство, по-моему, все это обречено на громкую и серьезную неудачу».

При этом интерес к арт-рынку только растет. Крупнейшие аукционные дома — Christie’s и Sotheby’s — отчитались о рекордных за более чем 100-летнюю историю мировых продажах в 2022 году. Приходят новые клиенты, в том числе молодые и обеспеченные, и с их запросами на удобство и технологичность приходится считаться.

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Иван Корякин