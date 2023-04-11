Едут дальше, служат дольше

Известный нам по бессмертному произведению Николая Васильевича Гоголя спор крестьян о том, «доедет ли это колесо до Казани», — это не столько философский диспут, сколько отражение реальных общественно-экономических вопросов, которые практически за два столетия нисколько не потеряли своей актуальности. Ведь не доедет колесо — не доедет и машина, а значит, придется корректировать свои планы и автовладельцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За управляемость шин Cordiant Gravity на сухом покрытии отвечает технология DRY-COR. Шашечные элементы внешнего ребра шины соединены сплошным ребром, а шашки внутри ребра — полумостами, что улучшает устойчивость в поворотах и при перестроении. Три сплошных центральных ребра обеспечивают курсовую устойчивость автомобиля при прямолинейном движении. Причем центральные ребра изрезаны прямыми и зигзагообразными ламелями неполной глубины для улучшения сцепных свойств на сухом асфальте

Фото: Cordiant За управляемость шин Cordiant Gravity на сухом покрытии отвечает технология DRY-COR. Шашечные элементы внешнего ребра шины соединены сплошным ребром, а шашки внутри ребра — полумостами, что улучшает устойчивость в поворотах и при перестроении. Три сплошных центральных ребра обеспечивают курсовую устойчивость автомобиля при прямолинейном движении. Причем центральные ребра изрезаны прямыми и зигзагообразными ламелями неполной глубины для улучшения сцепных свойств на сухом асфальте

Фото: Cordiant

Фото: Cordiant

Россия по-прежнему славится своими расстояниями. Если верить статистике, среднегодовой пробег автомобиля в нашей стране составляет 18,7 тыс. км. А если его хозяин курсирует не только по маршруту «дом — школа — работа — магазин — дом», но и привык к автопутешествиям, например, то эти цифры могут легко удвоиться. А если принять во внимание тот очевидный факт, что многим из нас придется отказаться от привычки раз в три года менять автомобиль на новый, то среди его критериев на первое место выходит долговечность. Как машины в целом, так и отдельных ее компонентов. Например, шин. Их высокая износостойкость позволяет не только уверенно себя чувствовать на дорогах, но и сэкономить на покупке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технология WET-COR отвечает за работу шин0Cordiant Gravity на мокром покрытии. Продольные канавки отводят воду из пятна контакта, а прямые и зигзагообразные ламели улучшают микродренаж воды и повышают сопротивление аквапланированию. Поперечные канавки разбивают боковые ребра на отдельные элементы, улучшая сцепление с мокрой дорогой при маневрах и перестроении

Фото: Cordiant Технология WET-COR отвечает за работу шин0Cordiant Gravity на мокром покрытии. Продольные канавки отводят воду из пятна контакта, а прямые и зигзагообразные ламели улучшают микродренаж воды и повышают сопротивление аквапланированию. Поперечные канавки разбивают боковые ребра на отдельные элементы, улучшая сцепление с мокрой дорогой при маневрах и перестроении

Фото: Cordiant

Фото: Cordiant

В марте компания Cordiant представила на рынке новые летние шины Gravity. Благодаря фирменным COR-технологиям и инновационным решениям в конструкции шин, удалось достичь не только отличных показателей в управляемости на сухом и мокром асфальте, но и увеличить ходимость шин Cordiant Gravity в среднем на сезон. Главной особенностью шин Cordiant Gravity является новая технология LONG-COR. Использование в составе оптимизированной резиновой смеси протектора большого содержания высокоактивного техуглерода позволяет снизить износ без ущерба для других свойств шины. Новый оптимизированный профиль обеспечивает равномерное распределение давления в пятне контакта, что увеличивает срок эксплуатации. Тому же способствует и увеличенная на 12 процентов глубина протектора.

Новые шины представлены в двух линейках: Gravity для легковых автомобилей и Gravity SUV для кроссоверов. SUV-версия впервые в истории бренда отличается от легковой рисунком протектора. Кроме того, для движения по грунтовым дорогам центральные канавки протектора Gravity SUV оборудованы специальными камневыталкивающими шипами для быстрого самоочищения протектора от камней. А на двух центральных ребрах есть скосы, которые увеличивают количество граней зацепления при движении на мягких грунтах и гравийных дорогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особое внимание при создании шин Cordiant Gravity было уделено акустическому комфорту. Протектор состоит из восьми элементов с уникальным наполнением функциональными элементами, за счет чередования которых достигается уровень шума 69 дБ, что соответствует наиболее комфортному показателю, который фиксируется у продукции премиальных брендов

Фото: Cordiant Особое внимание при создании шин Cordiant Gravity было уделено акустическому комфорту. Протектор состоит из восьми элементов с уникальным наполнением функциональными элементами, за счет чередования которых достигается уровень шума 69 дБ, что соответствует наиболее комфортному показателю, который фиксируется у продукции премиальных брендов

Фото: Cordiant

На старте продаж будут доступны десять типоразмеров Cordiant Gravity от 14 до 18 дюймов.

Александр Папешин