Проводы зимы

Лет двадцать назад на занятиях по безопасному вождению, рассказывая о том, насколько многое зависит в автомобиле от шин, в которые он обут, инструкторы обязательно использовали бы такую сентенцию: «Пятно контакта у каждого колеса — не больше, чем почтовая открытка. А потому очень важно, какой конструкции и качества шинный продукт окажется в этом самом пятне». Почему сегодня так уже не говорят?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Pirelli Продуманный рисунок протектора помогает быстро отводить воду из пятна контакта и предсказуемо проходить повороты. А уникальная конструкция шипов с прочной посадкой в гнезде удерживает их на месте Фото: Pirelli Следующая фотография 1 / 2 Фото: Pirelli Продуманный рисунок протектора помогает быстро отводить воду из пятна контакта и предсказуемо проходить повороты. А уникальная конструкция шипов с прочной посадкой в гнезде удерживает их на месте Фото: Pirelli

Да потому, что многим нынче надо объяснять, что такое «почтовая открытка», — все перешли на «Вотсап» и «Телеграм». Точно так же один автомобильный журналист написал недавно, что колеса у этой модели Alfa Romeo своими дырками напоминают телефонный диск». Его дети, ознакомившиеся с публикацией, показали отцу смартфон и спросили, где у него диск?

Про шины и про Италию мы заговорили неспроста. Именно марка Pirelli уже не первый год выступает своеобразным мостиком между прошлым и будущим. Благодаря ее выдающимся календарям мы не забываем, что такое истинная красота, критериям которой уже не одно тысячелетие. Результаты же кропотливой работы над собственно продуктом позволяют шинной марке быть на острие прогресса, а нам — обрести уверенность в управлении автомобилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Использование силики, адсорбирующих гелей и других компонентов при производстве резиновой смеси позволяет Pirelli Ice Zero 2 выдерживать отрицательные температуры и сохранять все свои рабочие качества Фото: Pirelli Фото: Pirelli Фото: Pirelli Следующая фотография 1 / 3 Использование силики, адсорбирующих гелей и других компонентов при производстве резиновой смеси позволяет Pirelli Ice Zero 2 выдерживать отрицательные температуры и сохранять все свои рабочие качества Фото: Pirelli Фото: Pirelli Фото: Pirelli

Освежению этих навыков и было посвящено мероприятие, которое марка Pirelli организовала совместно с водительскими курсами BMW Driving Experience в подмосковной Яхроме. Поездка на кроссоверах по заснеженному карьеру, где подъемы настолько круты, что капот не дает тебе даже угадать, что находится за «переломом». Или дрифт на седане с отключенными электронными помощниками, когда стоит задача поддерживать заданный курс автомобиля исключительно педалью газа. Ну, или слалом по укатанному снегу, где как раз, наоборот, любое скольжение означает потерю времени, а твой результат беспристрастно фиксирует телеметрия… Вероятно, все эти трюки автомобили BMW смогли бы проделать и на лысой резине от «ноунейм»-производителя. Но очевидно, что это было бы не то и не так. Ведь удовольствие за рулем — это не только скорость, но и уверенность в том, что автомобиль будет послушен твоим командам. Об этом и заботится марка Pirelli. И здесь, и везде. Чтобы «почтовые карточки» писались только по хорошим поводам, а диск телефона набирал обычные, а не короткие номера.

Александр Папешин