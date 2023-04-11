По итогам первых месяцев нынешнего года кроссовер Omoda C5 стал самым востребованным автомобилем китайской марки на отечественном рынке. Возьмем на себя смелость предположить, что случилось это не только в силу хорошо всем известной консьюмерской совокупности между ценой и качеством. Но и потому, что за последние полгода молодой бренд сумел стать синонимом модных трендов, причем не только в автомобилестроении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Omoda Student Cup — не первый конкурс на индивидуализацию кроссовера марки. В сентябре прошлого года C5 предстал арт-объектом на ярмарке молодого современного искусства blazar. Кузов автомобиля стал «холстом» для трех молодых художников, каждый из которых создал для кроссовера свою собственную «ливрею», как сказали бы в автоспорте Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Следующая фотография 1 / 7 Omoda Student Cup — не первый конкурс на индивидуализацию кроссовера марки. В сентябре прошлого года C5 предстал арт-объектом на ярмарке молодого современного искусства blazar. Кузов автомобиля стал «холстом» для трех молодых художников, каждый из которых создал для кроссовера свою собственную «ливрею», как сказали бы в автоспорте Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda Фото: Omoda

Еще одно тому подтверждение — конкурс Omoda Student Cup, заявки на который принимались с 6 по 22 марта этого года. В творческом состязании принимают участие студенты технических вузов. А точка приложения их талантов, конечно же, сам футуристичный фастбэк Omoda 5. Поставленная задача —предложить обновления для экстерьера кроссовера с помощью модели, представленной в трехмерном формате. Оценивать работы участников конкурса будет компетентное жюри, но не только — второго финалиста выберут в соцсетях. После этого оба победителя отборочного этапа получат возможность воплотить свои идеи на реальных автомобилях — финал пройдет на производственной площадке МСИТК КБМ в подмосковном Орехове-Зуеве. В конце сентября работы финалистов будут экспонироваться в Москве, где каждый желающий сможет вживую увидеть результат труда участников. Финальное согласование состоится в Telegram-канале Omoda. Итоги будут объявлены 15 октября, после чего победитель сможет предъявить свою работу «городу и миру». Ведь по условиям конкурса Omoda Student Cup он забирает улучшенный автомобиль себе.

Александр Папешин