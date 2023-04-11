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Коммерсантъ FM
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Победил — забирай себе

Конкурс Omoda Student Cup

По итогам первых месяцев нынешнего года кроссовер Omoda C5 стал самым востребованным автомобилем китайской марки на отечественном рынке. Возьмем на себя смелость предположить, что случилось это не только в силу хорошо всем известной консьюмерской совокупности между ценой и качеством. Но и потому, что за последние полгода молодой бренд сумел стать синонимом модных трендов, причем не только в автомобилестроении.

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Omoda Student Cup — не первый конкурс на индивидуализацию кроссовера марки. В сентябре прошлого года C5 предстал арт-объектом на ярмарке молодого современного искусства blazar. Кузов автомобиля стал «холстом» для трех молодых художников, каждый из которых создал для кроссовера свою собственную «ливрею», как сказали бы в автоспорте

Omoda Student Cup — не первый конкурс на индивидуализацию кроссовера марки. В сентябре прошлого года C5 предстал арт-объектом на ярмарке молодого современного искусства blazar. Кузов автомобиля стал «холстом» для трех молодых художников, каждый из которых создал для кроссовера свою собственную «ливрею», как сказали бы в автоспорте

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

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Omoda Student Cup — не первый конкурс на индивидуализацию кроссовера марки. В сентябре прошлого года C5 предстал арт-объектом на ярмарке молодого современного искусства blazar. Кузов автомобиля стал «холстом» для трех молодых художников, каждый из которых создал для кроссовера свою собственную «ливрею», как сказали бы в автоспорте

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Фото: Omoda

Еще одно тому подтверждение — конкурс Omoda Student Cup, заявки на который принимались с 6 по 22 марта этого года. В творческом состязании принимают участие студенты технических вузов. А точка приложения их талантов, конечно же, сам футуристичный фастбэк Omoda 5. Поставленная задача —предложить обновления для экстерьера кроссовера с помощью модели, представленной в трехмерном формате. Оценивать работы участников конкурса будет компетентное жюри, но не только — второго финалиста выберут в соцсетях. После этого оба победителя отборочного этапа получат возможность воплотить свои идеи на реальных автомобилях — финал пройдет на производственной площадке МСИТК КБМ в подмосковном Орехове-Зуеве. В конце сентября работы финалистов будут экспонироваться в Москве, где каждый желающий сможет вживую увидеть результат труда участников. Финальное согласование состоится в Telegram-канале Omoda. Итоги будут объявлены 15 октября, после чего победитель сможет предъявить свою работу «городу и миру». Ведь по условиям конкурса Omoda Student Cup он забирает улучшенный автомобиль себе.

Александр Папешин

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