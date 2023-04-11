Неуловимый мститель

В начале года по традиции был назван Car Of The Year в Европе. Автомобильных конкурсов в мире проводится много, но, в отличие от «призов зрительских симпатий», награды в нем раздают автомобильные журналисты из разных стран — в жюри до известных событий входили и российские. Конкурс довольно старый и престижный. В 1967 году автомобилем года назвали Fiat 124, впоследствии превратившийся в «Жигули» и выпускавшийся у нас не один десяток лет. Так что есть смысл присмотреться повнимательнее.
В этом году лауреатом стал Jeep Avenger — электрический кроссовер, спроектированный специально для Европы, который будет производиться на польском заводе Fiat. В США он продаваться не будет, равно как и в России. Так что посмотрим, кто из нас больше преуспеет в параллельном импорте. В борьбе за призовое место модель сумела обойти весьма уважаемых соперников. Кроссовер Renault Austral — построенная на платформе Nissan Qashqai модель, главная новинка года французской марки, пока представленная только в гибридной версии. Еще один гибрид — корейский кроссовер Kia Niro. Впрочем, были среди финалистов и чисто бензиновые машины, вернее, одна — это Peugeot 408. Все остальные претенденты на приз, за исключением электрического минивэна VW ID.Buzz, это кроссоверы на батарейках: Nissan Ariya, Subaru Solterra и его двойник от Toyota — модель bZ4X. Ну и Jeep Avenger — «Мститель», если перевести название модели на русский.
Jeep Avenger
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