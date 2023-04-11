Неуловимый мститель

В начале года по традиции был назван Car Of The Year в Европе. Автомобильных конкурсов в мире проводится много, но, в отличие от «призов зрительских симпатий», награды в нем раздают автомобильные журналисты из разных стран — в жюри до известных событий входили и российские. Конкурс довольно старый и престижный. В 1967 году автомобилем года назвали Fiat 124, впоследствии превратившийся в «Жигули» и выпускавшийся у нас не один десяток лет. Так что есть смысл присмотреться повнимательнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марка очень гордится передним багажником, который имеет объем 34 литра. В среднем у электромобилей этого сегмента он вдвое меньше. Задний отсек — 380 литров Фото: Jeep Jeep Avenger — первая моноприводная модель марки, оборудованная системой Select-Terrain — задаваемыми режимами работы антипробуксовочной системы для движения по снегу, грязи и песку Фото: Jeep Технически Avenger не представляет собой ничего выдающегося. Тележка — общая для такой продукции альянса Stellantis, как Opel Mokka или Peugeot 2008. Привод только передний. Есть полноприводный прототип, но пока его показывали только как концепт Фото: Jeep Фото: Jeep Следующая фотография 1 / 4 Марка очень гордится передним багажником, который имеет объем 34 литра. В среднем у электромобилей этого сегмента он вдвое меньше. Задний отсек — 380 литров Фото: Jeep Jeep Avenger — первая моноприводная модель марки, оборудованная системой Select-Terrain — задаваемыми режимами работы антипробуксовочной системы для движения по снегу, грязи и песку Фото: Jeep Технически Avenger не представляет собой ничего выдающегося. Тележка — общая для такой продукции альянса Stellantis, как Opel Mokka или Peugeot 2008. Привод только передний. Есть полноприводный прототип, но пока его показывали только как концепт Фото: Jeep Фото: Jeep

В этом году лауреатом стал Jeep Avenger — электрический кроссовер, спроектированный специально для Европы, который будет производиться на польском заводе Fiat. В США он продаваться не будет, равно как и в России. Так что посмотрим, кто из нас больше преуспеет в параллельном импорте. В борьбе за призовое место модель сумела обойти весьма уважаемых соперников. Кроссовер Renault Austral — построенная на платформе Nissan Qashqai модель, главная новинка года французской марки, пока представленная только в гибридной версии. Еще один гибрид — корейский кроссовер Kia Niro. Впрочем, были среди финалистов и чисто бензиновые машины, вернее, одна — это Peugeot 408. Все остальные претенденты на приз, за исключением электрического минивэна VW ID.Buzz, это кроссоверы на батарейках: Nissan Ariya, Subaru Solterra и его двойник от Toyota — модель bZ4X. Ну и Jeep Avenger — «Мститель», если перевести название модели на русский.

Александр Папешин