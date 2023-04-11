Будешь как шелковый

Если вы задумали строить дом, а не просто нуждаетесь в крыше над головой и ищете объявления с формулировкой «заехал и живи», то наверняка отдаете себе отчет, что реализация вашего проекта может растянуться на годы. Точно так же дело обстоит с автомобилями, которые покупают не как транспортное средство, а, скорее, рассматривают как способ самовыражения. На проектирование и производство этого Rolls-Royce Phantom ушло долгих четыре года. Он даже получил собственное имя — Syntopia.
Спецверсию седана творили совместными усилиями ателье Bespoke, а также Ирис ван Херпен, модельер и дизайнер высокой моды из Нидерландов. Проект был назван Syntopia в честь коллекции одежды 2018 года, которая основана на принципах биомимикрии — узорах и формах, встречающихся в природе. В том числе в природе неживой — в движении воды, например, что подтверждается «водяной терминологией» в описании проекта. Weaving Water — это про красоту движения жидкости в твердых материалах. Или Liquid Noir — так называется цвет, в который окрашен кузов, имеющий оттенки фиолетового, синего, пурпурного и золотого. Или задние сиденья, которые обиты специально созданной смесовой шелковой тканью с рисунком, напоминающим узоры, отбрасываемые светом, отражающимся в воде ночью.
Выпущенный в единственном экземпляре Rolls-Royce Phantom Syntopia будет передан неназванному клиенту марки в мае. Стоимость седана не названа, но Rolls-Royce считает его самым технически сложным своим проектом.
Rolls-Royce Phantom
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