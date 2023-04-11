Будешь как шелковый

Если вы задумали строить дом, а не просто нуждаетесь в крыше над головой и ищете объявления с формулировкой «заехал и живи», то наверняка отдаете себе отчет, что реализация вашего проекта может растянуться на годы. Точно так же дело обстоит с автомобилями, которые покупают не как транспортное средство, а, скорее, рассматривают как способ самовыражения. На проектирование и производство этого Rolls-Royce Phantom ушло долгих четыре года. Он даже получил собственное имя — Syntopia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Rolls-Royce Салон получил «звездное небо» Weaving Water Starlight Headliner, в котором для обивки потолка использован цельный кусок кожи, через отверстия которой виден второй слой из серебристой ткани на основе плетеного нейлона Фото: Rolls-Royce Фото: Rolls-Royce Для декора использованы 162 тонких «лепестка» из стеклянной органзы, которые в течение почти 300 часов вручную устанавливала госпожа ван Херпен, а дополняют их 995 оптоволоконных светодиодов, зажигающихся последовательно. Аналогичные «лепестки» использованы для декора «Галереи» на передней панели Фото: Rolls-Royce Седан стал первым автомобилем в истории Rolls-Royce, который получил встроенную систему ароматизации салона. Диффузоры, распыляющие специально разработанный для модели парфюм, встроены в подголовники Фото: Rolls-Royce Следующая фотография 1 / 5 Фото: Rolls-Royce Салон получил «звездное небо» Weaving Water Starlight Headliner, в котором для обивки потолка использован цельный кусок кожи, через отверстия которой виден второй слой из серебристой ткани на основе плетеного нейлона Фото: Rolls-Royce Фото: Rolls-Royce Для декора использованы 162 тонких «лепестка» из стеклянной органзы, которые в течение почти 300 часов вручную устанавливала госпожа ван Херпен, а дополняют их 995 оптоволоконных светодиодов, зажигающихся последовательно. Аналогичные «лепестки» использованы для декора «Галереи» на передней панели Фото: Rolls-Royce Седан стал первым автомобилем в истории Rolls-Royce, который получил встроенную систему ароматизации салона. Диффузоры, распыляющие специально разработанный для модели парфюм, встроены в подголовники Фото: Rolls-Royce

Спецверсию седана творили совместными усилиями ателье Bespoke, а также Ирис ван Херпен, модельер и дизайнер высокой моды из Нидерландов. Проект был назван Syntopia в честь коллекции одежды 2018 года, которая основана на принципах биомимикрии — узорах и формах, встречающихся в природе. В том числе в природе неживой — в движении воды, например, что подтверждается «водяной терминологией» в описании проекта. Weaving Water — это про красоту движения жидкости в твердых материалах. Или Liquid Noir — так называется цвет, в который окрашен кузов, имеющий оттенки фиолетового, синего, пурпурного и золотого. Или задние сиденья, которые обиты специально созданной смесовой шелковой тканью с рисунком, напоминающим узоры, отбрасываемые светом, отражающимся в воде ночью.

Выпущенный в единственном экземпляре Rolls-Royce Phantom Syntopia будет передан неназванному клиенту марки в мае. Стоимость седана не названа, но Rolls-Royce считает его самым технически сложным своим проектом.

Александр Папешин