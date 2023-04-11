Гелли-Пух и все-все-все

Кажется, что может быть общего у квадратного, черного и тяжелого внедорожника с округлой, блестящей и невесомой курткой-пуховиком? Но если и тот, и другая принадлежат к товарам класса премиум, то, согласитесь, найти повод для коллаборации — это не что-то невозможное, а то, за что маркетологи получают свои немаленькие зарплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mercedes-Benz Кузов внедорожника выполнен из скульптурного пластилина, покрыт лаком, ну и, конечно же, одет в стеганую курточную ткань. Под капотом нет мотора. Это своего рода декорация длиной 4,6 м, высотой 2,8 м, шириной 3,4 м — с колесами — и весом 2,5 тонны Фото: Mercedes-Benz Впечатляющий контраст угловатого дизайна автомобиля с мягкими и плавными формами стеганого текстиля подчеркивает единство противоположностей. Оба продукта, и внедорожник Mercedes-Benz G-Класса, и пуховик Moncler, относятся к предметам роскоши и подразумевают определенный стиль жизни Фото: Mercedes-Benz При ближайшем рассмотрении на кузове G-Класса заметна грубая патина — как бы результат использования, который указывает на функциональность и практичность автомобиля Фото: Mercedes-Benz Яркий элемент дизайна — огромная застежка-молния по верху кузова намекает на универсальность, удобство и вариативность использования как внедорожника Mercedes-Benz G-Class, так и пуховика Moncler Фото: Mercedes-Benz Компания Moncler была основана во Франции в 1952 году. В настоящее время штаб-квартира находится в Италии. На протяжении многих лет наряду с разработкой фасонов бренд уделял внимание технологическим исследованиям, направленным на универсальность использования производимой одежды как в экстремальных природных условиях, так и в городской среде Фото: Mercedes-Benz В захватывающее шоу в Olympia London, организованное Moncler, наряду с Mercedes-Benz были задействованы такие бренды, как Adidas, FRGMT, Palm Angels, дизайнер Салехе Бембери, а также музыканты: Алиша Киз, Фаррелл Уильямс и Roc Nation by Jay-Z Фото: Mercedes-Benz Следующая фотография 1 / 7 Фото: Mercedes-Benz Кузов внедорожника выполнен из скульптурного пластилина, покрыт лаком, ну и, конечно же, одет в стеганую курточную ткань. Под капотом нет мотора. Это своего рода декорация длиной 4,6 м, высотой 2,8 м, шириной 3,4 м — с колесами — и весом 2,5 тонны Фото: Mercedes-Benz Впечатляющий контраст угловатого дизайна автомобиля с мягкими и плавными формами стеганого текстиля подчеркивает единство противоположностей. Оба продукта, и внедорожник Mercedes-Benz G-Класса, и пуховик Moncler, относятся к предметам роскоши и подразумевают определенный стиль жизни Фото: Mercedes-Benz При ближайшем рассмотрении на кузове G-Класса заметна грубая патина — как бы результат использования, который указывает на функциональность и практичность автомобиля Фото: Mercedes-Benz Яркий элемент дизайна — огромная застежка-молния по верху кузова намекает на универсальность, удобство и вариативность использования как внедорожника Mercedes-Benz G-Class, так и пуховика Moncler Фото: Mercedes-Benz Компания Moncler была основана во Франции в 1952 году. В настоящее время штаб-квартира находится в Италии. На протяжении многих лет наряду с разработкой фасонов бренд уделял внимание технологическим исследованиям, направленным на универсальность использования производимой одежды как в экстремальных природных условиях, так и в городской среде Фото: Mercedes-Benz В захватывающее шоу в Olympia London, организованное Moncler, наряду с Mercedes-Benz были задействованы такие бренды, как Adidas, FRGMT, Palm Angels, дизайнер Салехе Бембери, а также музыканты: Алиша Киз, Фаррелл Уильямс и Roc Nation by Jay-Z Фото: Mercedes-Benz

Восторг искушенных посетителей Лондонской недели моды превзошел все ожидания, когда в Olympia London открылось представление не какой-нибудь там виртуальной реальности, а вполне осязаемой, и в то же время внеземной. На фоне «суровой зимы» и «Гелендвагена», обутого в колеса-дутыши, на которых принято передвигаться в Арктике и Антарктике, демонстраторы одежды бренда Moncler медленно взлетали вверх и плавно кружились «в небесах», опускаясь словно пушинки. Секрет фокуса — в создании поля с низкой гравитацией, примерно как на Луне — сам проект, кстати, и назывался Mondo G.

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Посыл понятен. Moncler создает стильную одежду на все случаи не только земной, но и даже инопланетной жизни. И G-Класс ее поклонникам гораздо ближе, чем луноход. Тем более что культовый автомобильный бренд открыт для подобного рода сотрудничества: начиная 1995 года компания Mercedes-Benz практикует партнерские отношения с миром моды и искусства, поддерживает молодые таланты, заботится о будущем нашей планеты. Словом, старается зарекомендовать себя не только в качестве солидного игрока автомобильной индустрии.

Александр Папешин