Гелли-Пух и все-все-все

Кажется, что может быть общего у квадратного, черного и тяжелого внедорожника с округлой, блестящей и невесомой курткой-пуховиком? Но если и тот, и другая принадлежат к товарам класса премиум, то, согласитесь, найти повод для коллаборации — это не что-то невозможное, а то, за что маркетологи получают свои немаленькие зарплаты.
Восторг искушенных посетителей Лондонской недели моды превзошел все ожидания, когда в Olympia London открылось представление не какой-нибудь там виртуальной реальности, а вполне осязаемой, и в то же время внеземной. На фоне «суровой зимы» и «Гелендвагена», обутого в колеса-дутыши, на которых принято передвигаться в Арктике и Антарктике, демонстраторы одежды бренда Moncler медленно взлетали вверх и плавно кружились «в небесах», опускаясь словно пушинки. Секрет фокуса — в создании поля с низкой гравитацией, примерно как на Луне — сам проект, кстати, и назывался Mondo G.
Посыл понятен. Moncler создает стильную одежду на все случаи не только земной, но и даже инопланетной жизни. И G-Класс ее поклонникам гораздо ближе, чем луноход. Тем более что культовый автомобильный бренд открыт для подобного рода сотрудничества: начиная 1995 года компания Mercedes-Benz практикует партнерские отношения с миром моды и искусства, поддерживает молодые таланты, заботится о будущем нашей планеты. Словом, старается зарекомендовать себя не только в качестве солидного игрока автомобильной индустрии.
Mercedes-Benz G500
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