Двигаться вперед

В прошлой жизни, когда в автомобильных дилерских центрах не было проблем с наличием новых машин и их приемлемой ценой, компания Suzuki выпустила лимитированную версию кроссовера SX4, кузов которого был расписан граффити-художником Анатолием Akue. Тираж был ограничен 50 экземплярами, и арт-кар сразу стал большой редкостью. Скоро, кажется, уже все Suzuki станут в нашей стране большими редкостями. И Vitara в том числе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изображение девушки, поющей в стильный микрофон «Октава», можно найти в самом центре Тулы на Союзной улице, на стене дома, где находится паб «Зебитлз». Автор работы — художница Анна Федосеева. Изображенный микрофон легко идентифицировать — это ламповый МКЛ-4000, стоит 80 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Гронский Изображение девушки, поющей в стильный микрофон «Октава», можно найти в самом центре Тулы на Союзной улице, на стене дома, где находится паб «Зебитлз». Автор работы — художница Анна Федосеева. Изображенный микрофон легко идентифицировать — это ламповый МКЛ-4000, стоит 80 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Гронский

Было воскресное утро, и мы ехали по Советской улице в сторону Центрального рынка. Как потом оказалось, это не самый нарядный уголок города. С другой стороны, именно такие кварталы в силу своей аутентичности позволяют в большей степени почувствовать дух места, чем «вылизанные» до блеска туристические объекты. «Все счастливые семьи похожи одна на другую, каждая несчастная семья несчастна по-своему» — так ведь было у классика, которого в городе Левши тоже считают земляком? Колеся по окрестным улицам, то тут, то там мы видели некогда, вероятно, красивейшие, но ныне пришедшие в полный упадок деревянные постройки: забитые фанерой окна с резными наличниками, перекошенные стены, а порой и вовсе проломленные или сгоревшие. И все это фактически в паре километров от Тульского кремля, отреставрированного два года назад.

Изображение девушки в наушниках можно увидеть на боковом фасаде городского концертного зала по адресу Советская улица, дом 2

Фото: Дмитрий Гронский

Поразила нас эта картина в том числе и потому, что за последние несколько лет Тула как-то незаметно и внезапно стала модным местом. Соцсети полны ярких фотографий города и советов от людей, в нем побывавших, где тут краше гулять и что лучше есть. И чей фотоотчет ни листай, непременно на нем будут кадры со стрит-артом. Проезжая мимо очередного деревянного пепелища, мы поняли, что, вероятно, не с того конца заехали в этот старинный русский город, который недавно отметил свой пятисотлетний юбилей. И для того, чтобы сделать впечатляющее селфи, надо знать места.

Все переплетено

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изображение микрофона на одной из стен «Октавы» является элементом общего оформления кластера. Возьмем на себя смелость предположить, что это МКЛ-5000, ламповый конденсаторный студийный микрофон с широкой мембраной и изменяемой характеристикой направленности. Его стоимость — 134 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Гронский Изображение микрофона на одной из стен «Октавы» является элементом общего оформления кластера. Возьмем на себя смелость предположить, что это МКЛ-5000, ламповый конденсаторный студийный микрофон с широкой мембраной и изменяемой характеристикой направленности. Его стоимость — 134 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Гронский

Одно из главных удобств в Suzuki Vitara — мультимедийная система с возможностью подключения к ней телефона. И вот: «Яндекс.Карты» и все отмеченные мной точки, которые присутствуют в списке обязательного посещения, — на дисплее автомобиля. И первым пунктом значится творческий индустриальный кластер «Октава». Располагается он на территории действующего производства, где без малого сто лет выпускают разного рода микрофоны — ламповые, конденсаторные, динамические, ленточные, электретные. Ключевое слово — «выпускают». Потому что часто подобного рода арт-пространства открываются на заводах, где уже давно никто ничего не производит и о былом трудовом величии толком мало кто вспоминает.

Помимо мурала Аске (на фото) и монументальной работы Луки на «Октаве», в 2019 году была сделана еще одна роспись авторства художника Вова Nootk. В рамках проекта арт-квартала «Звуки города» были заявлены около десятка художников, чьи работы должны были появиться в окрестностях. Но так пока и не появились. А работу Nootk и вовсе закрасили, хотя тут к стрит-арту относятся бережнее, чем в Москве

Фото: Дмитрий Гронский

Об истории завода, который располагается буквально в километре от Кремля, и его продукции увлекательным образом рассказывается на проходящей тут же иммерсивной выставке, посетители которой «чувствуют прошлое, настоящее и будущее "Октавы" во всех ее проявлениях», а заодно узнают, что среди «пользователей» ее продукции были Юрий Левитан и Юрий Гагарин, Майя Кристалинская и Владимир Высоцкий, а среди наших современников упоминаются U2 и Iron Maiden, Radiohead и Мэрилин Мэнсон.

В кластере, открытом в 2018 году, проходят выставки и лекции, есть библиотека и студия звукозаписи. А еще — муралы, которые пестрят на многочисленных фото из сегодняшней Тулы. Например, в Москве, некогда наполненной расписными стенами авторства самых известных уличных художников мира, работы эти просто так, без всяких причин, закрашивают грязно-серой краской, и в Тулу хочется попасть хотя бы только ради того, чтобы сфотографироваться на фоне монументального «Восхождения» Дмитрия Аске. На фасаде соседнего здания — композиция из геометрических фигур от Алексея Луки, которая иллюстрирует связь музыки и изобразительного искусства.

Толстой как символ

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В то воскресенье погода была дрянь, все мысли во время прогулок вертелись вокруг того, как бы побыстрее уже добраться до автомобиля. Включить подогрев сиденья, выкрутить регулировку климат-контроля на максимум — и вперед. Теперь на «Ликерку». Так называется торгово-развлекательный комплекс, открытый на месте бывшей ликеро-водочной фабрики, точнее, казенных винных складов, построенных по типовому проекту в 1903 году. Они появились в начале прошлого века в разных российских городах после решения ввести государственную винную монополию, целью которой было не только улучшение качества крепкого алкоголя и повышение доходов казны, но и прививание населению культуры распития «хлебного вина». По новому законодательству продажа крепкого алкоголя в казенных лавках велась навынос, а на месте разного рода прежних питейных заведений должны были бы появиться другие общественные пространства вроде чайных, столовых и читален.

Толстой на «Ликерке»

Фото: Дмитрий Гронский

В советское время помещения винных складов продолжали использовать по прямому назначению — спиртовая отрасль формировала более трети тульского бюджета. Но в середине 1990-х что-то пошло не так, и предприятие обанкротилось. Круг замкнулся только в 2012 году — на территории бывшего ликеро-водочного завода открылись «чайные, столовые и читальни». На «Ликерке» работает отличный магазин комиксов, открыт первый в Туле кофейный бар, дают спектакли в театре «Эрмитаж», сдают в аренду мастерские художникам. И все это под зорким взглядом уличного портрета Льва Николаевича авторства местных райтеров — Андрея Шепота и Олега Мозга. Толстой для Тулы будто счастливый талисман — его портреты повсюду: на ресторанах, отелях, даже на фасаде Тульского машиностроительного завода тоже есть портрет писателя.

Из искры возгорится

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Закинув комиксы и прочие покупки в багажник — широкий проем, низкая высота погрузки и объем в 375 литров, все при нем, — выезжаем с парковки. Точнее, аккуратно «выкрадываемся»: днем воды под ногами было чуть не по щиколотку, и к вечеру дороги стали покрываться толстым слоем льда. Но нам-то что: в режиме «Снег» у Vitara подключается полный привод, а у водителя — уверенность в себе и курсовой устойчивости машины на скользкой дороге.

Мозаичный портрет можно найти одном из домов на Союзной улице недалеко от «Искры»

Фото: Дмитрий Гронский

Третья точка в нашем тульском арт-трипе — «Искра», так называемое новое городское пространство, открытое в 2018 году. Прежде на этом месте, буквально в шаговой доступности от Кремля, располагалась воинская часть. Теперь же здесь максимально мирная жизнь: арт-студия, ремесленная пекарня, гаражные распродажи — и россыпь арт-объектов. Среди них — «Лица»: 25 оригинальных барельефов на кирпичной стене с нанесенной поверх каллиграфией. Но куда привлекательнее «Искра» тем, что некоторые работы уличных художников тут надо еще поискать: в этом и кайф — увидеть художественное изображение, которое вроде у всех на виду, но мало кто его замечает. Как, например, «космического захватчика», наиболее узнаваемого символа популярной видеоигры, выложенного мозаикой недалеко от входа в один из ресторанов. Просто ты стоишь на ступеньках и краем глаза замечешь его, такого клетчатого, в оттенках сиреневого, персонажа новой, модной Тулы.

Но чувствуется в этом «модном» что-то искусственное. Возможно, потому, что ты находишься в кластере, пространстве, комплексе — внутри какой-то замкнутой системы, за границами которой порой хоть трава не расти, хоть дома выжигай. Распространится ли когда-нибудь этот «арт» на все остальные «стрит» этого города, других населенных пунктов, областей и страны в целом? Чтобы везде было бы красиво, вкусно, творчески, а не только в отдельно взятых точках на карте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Росписи стены по адресу Центральный переулок, дом 1 (фрагмент на фото) отсылает к открытому на «Октаве» «Музею станка», который посвящен становлению промышленности в России Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский Следующая фотография 1 / 2 Росписи стены по адресу Центральный переулок, дом 1 (фрагмент на фото) отсылает к открытому на «Октаве» «Музею станка», который посвящен становлению промышленности в России Фото: Дмитрий Гронский Фото: Дмитрий Гронский

Пять лет назад на презентации Suzuki SX4 by Anatoly Akue художник сказал, что его коллаборация с Suzuki построена на идее слияния внешнего и внутреннего и принятии переменчивости жизни и он надеется, что, применяя знания, которые накоплены в восточных культурах, люди смогут постепенно менять свои привычки, открывать в себе новые качества и двигаться вперед. Тогда эти слова звучали как-то банально, а сегодня, кажется, они приобретают свой истинный смысл.

Анна Килимник

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Места, достойные посещения за пределами тульских арт-кластеров

«Куликово поле» — музей-заповедник, который располагается на территории, где в 1380 году проходила Куликовская битва. Первые памятные знаки об этом событии стали появляться здесь еще в середине XIX века: в 1850 году тут был установлен памятник Дмитрию Донскому по эскизу Александра Брюллова. Музей открылся лишь в 1996 году. Современное здание «Музея Куликовской битвы» классно вписано в ландшафт. По замыслу, оно рассказывает о битве «языком пластического искусства, где два корпуса как будто готовы напасть друг на друга в напряженном поединке форм».

Брагин Верх — небольшая речка в Тульской области, второй левобережный приток реки Соловы. Ее длина всего 12 км, и она дала название небольшому семейному бизнесу по производству березового кваса. Его делают путем естественного брожения, что позволяет сохранить полезные свойства березового сока. Выпить необычный напиток и узнать все подробности о нем от самого хозяина компании можно в киоске на улице Металлистов — он находится в ста метрах от башни Пятницких ворот Тульского кремля.

Усадьба фон Мекка в Хрусловке построена Максимилианом Карловичем фон Мекком, сыном Карла Федоровича фон Мекка, предпринимателя, одного из основоположников российского железнодорожного транспорта. В здании, построенном в псевдоготическом стиле, было 24 комнаты, все были оформлены в разных стилях, был даже «китайский» зал, стены которого были обиты тканями с восточными узорами и рисунками. После революции усадьба была национализирована, с 1923 по 1984 год здесь располагался Хрусловский детский дом. В настоящие дни усадьба никем не используется и постепенно разрушается.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» принимает посетителей уже больше ста лет. Лев Толстой прожил тут большую часть своей жизни. Здесь он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину» и открыл школу для крестьянских детей. Впрочем, в окрестностях Тулы можно посетить немало мест, где живали светила русской культуры и искусства. Например, Дом-музей Бунина в Ефремове или усадьбу Поленово, а также Музей-усадьбу Болотова, человека разных интересов, который в числе прочего является одним из основателей агрономии и помологии в России. А в самой Туле находится Дом-музей писателя Вересаева.

Романцевские горы образовались после того, как в 1990-е здесь прекратились работы по открытой добыче бурого угля. Место часто называют «Тульской Швейцарией», но зря — завышенные ожидания могут обернуться разочарованием. Однако фотографии здесь можно сделать отличные. Если поменьше смотреть под ноги — многочисленные туристы оставляют здесь многочисленный мусор.

Гурьевские каменоломни — их еще называют Бяковские — представляют собой три отдельные системы подземных ходов, суммарная протяженность которых составляет по разным данным от 50 до 100 км. Первое документальное упоминание о них относится к 1764 году, но доказано, что добыча известняка здесь велась намного раньше. Работы проводились до начала XX века. Ходы в пещеры были завалены в 1946 году, но в 1972-м откопаны туристом-энтузиастом. Каменоломни не рекомендуют посещать самостоятельно, стоит найти квалифицированного проводника.