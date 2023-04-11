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Коммерсантъ FM
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Voyah Free EV

Двигатель, тип электромотор
Максимальная мощность, кВт 360
Максимальный крутящий момент, Нм 750
Трансмиссия редуктор
Привод полный
Емкость батареи, кВт•ч 106
Максимальная скорость, км/ч 200
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,7
Запас хода, км 500 по циклу WLTP
Voyah Free EVR
Двигатель, тип два электромотора + бензогенератор
Максимальная мощность, л.с. 693
Максимальный крутящий момент, Нм 1040
Трансмиссия редуктор
Привод полный
Емкость батареи, кВт•ч 33
Максимальная скорость, км/ч 200
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,5
Запас хода, км 674 по циклу WLTP (140 на электротяге)
Voyah Dream PHEV
Двигатель, тип R4 + два электромотора
Максимальная мощность ДВС, л.с. 129
Максимальная мощность электромотора, л.с. 393
Максимальный крутящий момент, Нм 610
Трансмиссия редуктор
Привод передний
Емкость батареи, кВт•ч 25,57
Максимальная скорость, км/ч 200
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,6
Запас хода, км 750 по циклу WLTP (82 на электротяге)

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