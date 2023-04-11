Voyah Free EV

Двигатель, тип электромотор Максимальная мощность, кВт 360 Максимальный крутящий момент, Нм 750 Трансмиссия редуктор Привод полный Емкость батареи, кВт•ч 106 Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,7 Запас хода, км 500 по циклу WLTP Voyah Free EVR Двигатель, тип два электромотора + бензогенератор Максимальная мощность, л.с. 693 Максимальный крутящий момент, Нм 1040 Трансмиссия редуктор Привод полный Емкость батареи, кВт•ч 33 Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,5 Запас хода, км 674 по циклу WLTP (140 на электротяге) Voyah Dream PHEV Двигатель, тип R4 + два электромотора Максимальная мощность ДВС, л.с. 129 Максимальная мощность электромотора, л.с. 393 Максимальный крутящий момент, Нм 610 Трансмиссия редуктор Привод передний Емкость батареи, кВт•ч 25,57 Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,6 Запас хода, км 750 по циклу WLTP (82 на электротяге)