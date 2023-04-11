Voyah Free EV

|
|Двигатель, тип
|электромотор
|Максимальная мощность, кВт
|360
|Максимальный крутящий момент, Нм
|750
|Трансмиссия
|редуктор
|Привод
|полный
|Емкость батареи, кВт•ч
|106
|Максимальная скорость, км/ч
|200
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|4,7
|Запас хода, км
|500 по циклу WLTP
|
|
|Voyah Free EVR
|
|Двигатель, тип
|два электромотора + бензогенератор
|Максимальная мощность, л.с.
|693
|Максимальный крутящий момент, Нм
|1040
|Трансмиссия
|редуктор
|Привод
|полный
|Емкость батареи, кВт•ч
|33
|Максимальная скорость, км/ч
|200
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|4,5
|Запас хода, км
|674 по циклу WLTP (140 на электротяге)
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|Voyah Dream PHEV
|
|Двигатель, тип
|R4 + два электромотора
|Максимальная мощность ДВС, л.с.
|129
|Максимальная мощность электромотора, л.с.
|393
|Максимальный крутящий момент, Нм
|610
|Трансмиссия
|редуктор
|Привод
|передний
|Емкость батареи, кВт•ч
|25,57
|Максимальная скорость, км/ч
|200
|Разгон от 0 до 100 км/ч, с
|6,6
|Запас хода, км
|750 по циклу WLTP (82 на электротяге)