Опрос показал значительное падение доверия американцев к банкам

Только 10% взрослых американцев имеют «высокую степень доверия» к американским банкам и другим финансовым институтам. Это значительно ниже показателя 2020 года, когда о высоком доверии к банкам заявили 22% респондентов. Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенном совместно агентством The Associated Press и Центром общественных исследований (NORC) Чикагского университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

По данным этого опроса, 57% взрослых американцев «в некоторой степени» доверяют банкам страны, а у 31% респондентов практически «нет никакого доверия» к ним. Опрос проводился 16–20 марта, в нем приняли участие более 1080 взрослых американцев. Авторы опроса отмечают, что на результатах, очевидно, сказалась ситуация с крахом нескольких банков. Крах калифорнийского Silicon Valley Bank (SVB), о котором было объявлено 10 марта, стал крупнейшим банковским банкротством в США с 2008 года. Вслед за SVB обанкротился нью-йоркский Signature Bank, который стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США.

Как видно из результатов опроса AP-NORC, американцы считают, что одна из причин такой ситуации заключается в том, что правительство США не делает все, что могло бы, для регулирования банковской индустрии. 56% опрошенных заявили, что правительство не делает достаточно для регулирования банков и финансовых институтов, 27% полагают, что регулирования достаточно, а 15% думают, что регулирование этой индустрии даже чрезмерное. При этом около 50% американцев указывают, что их личная финансовая ситуация хорошая, но та же доля респондентов высказала уверенность в том, что в следующем году экономическая ситуация в США ухудшится.

Алена Миклашевская