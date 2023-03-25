Восток пришел на Запад

В берлинском Deutsches Theater в пятый раз прошел фестиваль Radar Ost, чье название можно перевести как «Взгляд на Восток». Он знакомит Германию с театром Восточной Европы. В программе этого года — спектакли из Белоруссии, Украины, Грузии и Словении. Рассказывает Алла Шендерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Собаки Европы» (The Dogs of Europe)

Фото: Linda Nylind Спектакль «Собаки Европы» (The Dogs of Europe)

Фото: Linda Nylind

Многие участники «Радара», придуманного куратором Биргит Ленгерс, хорошо нам знакомы. Раньше в нем участвовали и российские театры: в 2020-м «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова выпустил здесь премьеру своего «Декамерона». В целом фестиваль во многом близок Молодежному театральному форуму стран СНГ, Балтии и Грузии, придуманному когда-то создателем Чеховского фестиваля Валерием Шадриным, которого не стало прошлой осенью.

Главным блокбастером «Радара» этого года были «Собаки Европы» (The Dogs of Europe) — спектакль Николая Халезина, поставленный в Свободном театре в Минске в 2020 году. С тех пор театр эмигрировал в Лондон, а новая версия «Собак» выпущена недавно в «Барбикан центре». Написанная по-белорусски, переведенная на русский самим автором, теперь вышедшая чуть ли не на всех языках, грандиозная дистопия Ольгерда Бахаревича начинается с признания в нелюбви к родной белорусской речи, неродной русской, английской (далее везде) и кончается словарем выдуманного героем языка — бальбуты. Действие перемещается между 2019 годом, когда дети в школе запечатывают в капсулы послания для будущего, и 2049-м, когда в Восточной Европе установится некий Новый рейх. К тому времени Белоруссия как страна исчезнет с карты мира, а читать послания будет некому — человечество утратит к этому интерес.

Горькую, едкую смесь из шести историй, в которых автор сплетает города и сюжеты, рассуждая о национальном и человеческом достоинстве и государствах, которым не нужно прошлое, Николай Халезин и его актеры превратили в мультимедийную фреску. В ней среди прочего к Белым Росам, обитателям ветхих домов, затерянных среди лесов и полей (отличная работа с видео — Роман Любый, Ричард Вильямсон), является усатый вельможа в белом кителе. Новый властелин, напоминающий всех Романовых разом, цитирует Дидро и Мандельштама, предлагает всем говорить по-русски (основная часть «Собак Европы» идет на белорусском с субтитрами) — «а то будете как американцы». Весь антракт герой, раздевшись догола, бегает по сцене, таким образом перемещаясь в другую часть Европы и то ли пародируя, то ли повторяя фрагменты знаменитых спектаклей Яна Фабра. Второе действие — апокалиптические скетчи из жизни обитателей Запада будущего. Хранители книг демонстрируют полную телесную свободу и столь же полное пренебрежение к книгам и любой интеллектуальной деятельности. Герой же, странствуя по Берлину и Гамбургу, пытается найти следы рукописи белорусского писателя — то ли убитого, то ли наложившего на себя руки. Все заканчивается большим костром из книг, не сулящим человечеству ничего хорошего.

Спектакль «Медея S01E06» режиссер Паата Циколия поставил в тбилисском Театре Королевского квартала. Королевский квартал — одно из самых артистичных мест Тбилиси. Спектакль же оказался затянутым. Впрочем, грузинские артисты играли в обстоятельствах форс-мажора, на почти пустой сцене: их декорации не смогли приехать. Смесь физического театра, который демонстрирует хор и сама Медея (Екатерина Деметрадзе), психологической игры Гии Бурджанадзе в роли отца Медеи и острой эксцентрики, с которой существует Сандро Самхарадзе в роли брата, вышла не такой уж естественной. Хотя сюжет античного мифа, превращенный режиссером в трагедию о том, как колхидянка Медея предала отца, убила брата и выдала Руно аргонавтам, кажется злободневным. В финале на большом экране появляются кадры недавних протестов в Тбилиси, становясь продолжением разговора о национальном достоинстве.

«Danse Macabre» знакомого нам Влада Троицкого и родившейся из его театра «Дах» перформативной группы Dakh Daughters и «Human?» дуэта mariia&magdalina (Маруся Ионова и Надя Голубцова — тоже артистки «Даха») — попытки через песни рассказать о происходящем сегодня с Украиной. Трудно превзойти «Дочерей Даха» по темпераменту и страсти. Имя Кристины Кирик, написавшей музыку к «Human?», точно стоит запомнить. Текстам о трагедии, которую пока нельзя осмыслить, она придала сильнейшую музыкальную форму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ha*l*t»

Фото: Arno Declair Спектакль «Ha*l*t»

Фото: Arno Declair

Главным событием фестиваля стал показанный в малом зале камерный по форме, но масштабный по силе «Ha*l*t». Режиссер Тамара Трунова и команда киевского театра «На левом берегу» сделали его в копродукции с Deutsches Theatre. Это автобиография: 24 февраля 2022 года театр должен был приступить к репетициям «Гамлета». Постановку пришлось заморозить. А потом, уже во время репетиций в Берлине, «Гамлет» превратился в «Ha*l*t» (по-немецки «стоп», по-английски «остановка»). Из названия исчезли две буквы — «me». Что сегодня происходит с этим «я»? Семь актеров театра «На левом берегу» рассказывают о своих невеселых приключениях, не давая им эмоциональной оценки. Они то обращаются к публике, демонстрируя темперамент, немыслимый даже для немецкого экспрессионизма, то проявляют завидное достоинство, в сотый раз объясняя, что да, они беженцы, но не проститутки, а актеры. В самом сильном эпизоде они на ощупь пробираются через зал на сцену — с чемоданами и в шорах на глазах. Поводырь, он же призрак Гамлета-старшего, сопровождает движение рассказом о картине Питера Брейгеля «Притча о слепых».

Тамаре Труновой удается объединить разножанровые эпизоды в мощное высказывание. Ничего более точного о событиях 2022 года мировой театр пока не придумал. Самое удивительное, что спектакль вовсе не давит на зрителя. Он сделан и сыгран с тем виртуозным мастерством, при котором усилия незаметны. Похоже, «На левом берегу» и правда могут все. Кроме одного: поверить, что происходящее с ними в последний год — не сон.