Ленинградский зоопарк продлил режим работы на летний период

Ленинградский зоопарк с 25 марта переходит на летний режим работы, учреждение будет открыто для посетителей дольше. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка в пятницу, 24 марта.

«Мы продлеваем время работы. С 25 марта Ленинградский зоопарк открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход в зоопарк возможен до 18:00»,— говорится в сообщении.

В зоопарке также заявили о скором расширении льгот для многодетных семей и других категорий посетителей. Подробности зоопарк сообщит в ближайшее время.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленинградский зоопарк до конца марта завершит реорганизацию из унитарного предприятия в бюджетное учреждение культуры. По результатам работы за 2022 год зоопарку удалось нарастить рекордную за последние пять лет чистую прибыль, в пять раз больше, чем годом ранее, что не находит объяснения у аналитиков.

Подробнее — в материале «Зверинец жонглирует цифрами».

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