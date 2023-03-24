Эксперт Минздрава Аполихин: 52% мужчин в России не доживают до 65 лет

Более 50% мужчин в России не доживают до 65 лет, более 80% мужчин умирают внезапной смертью. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«52% мужчин в РФ не доживают до 65 лет. Только 48%, то есть меньшинство, переходит этот барьер. Фатальный дебют происходит в возрасте 40–60 лет. Большинство умирает в этом возрасте»,— сказал он на форуме «Здоровое общество» (цитата по «Интерфаксу»).

Самыми распространенными заболеваниями у мужчин являются сердечно-сосудистые и онкология, сообщил господин Аполихин, отметив, что, в отличие от женщин, мужчины реже обращаются к врачу. 81% мужчин умирают внезапно, 74% умирают на рабочем месте, сообщил эксперт.

По его словам, практически у всех мужчин от 40 до 65 лет, которые прошли осмотр, есть так называемая жирная печень. «Когда мы стали разбираться, мы увидели, что, оказывается, (причина.— ''Ъ'') это не алкоголь, а хронический стресс»,— отметил он (цитата по ТАСС).

В 2022 году показатель ожидаемой продолжительности жизни увеличился до 72,6 года. Согласно открытым данным, ожидаемая продолжительность жизни в России, по официальной статистике, на 2021 год в среднем составляет 70,06 года. В 2019 году продолжительность жизни составила 73,3 года.

Ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин резко упала с 68,8 года в 2019 году до 64,2 года в 2021 году, сообщал в марте The Economist.

Форум «Здоровое общество» проходит в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 23 и 24 марта. Его организаторы — проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» и Минздрав РФ.

Мария Федотова