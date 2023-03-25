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Коммерсантъ FM
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«Мы не ведем дела с теми, кто нам не доверяет»

Правила успеха основателя Google Ларри Пейджа

26 марта отмечает 50-летие американский программист и предприниматель, сооснователь Google Ларри Пейдж. Под его руководством поисковая система превратилась в одну из крупнейших IT-корпораций мира, а сам он вошел в десятку богатейших людей планеты. Какие убеждения помогли ему добиться успеха — в подборке «Ъ».

Ларри Пейдж

Ларри Пейдж

Фото: Getty Images

Ларри Пейдж

Фото: Getty Images

О мотивации

«Если бы нами двигали деньги, мы бы давным-давно продали компанию и проводили остаток дней на пляже» (из интервью журналу Time).

О взглядах на жизнь

«Моя мантра: "не будь злым", она помогает делать все лучше» (в эфире ABC News).

Об отношении к невозможному

«Оптимизм имеет важное значение. В колледже я усвоил фразу: "здоровое пренебрежение к невозможному". Необходимо пытаться сделать то, чего не делает большинство людей. Создавайте новые решения, здраво пренебрегая невозможным» (из речи на конференции Google Zeitgeist).

О собственном пути

«Многие компании строят бизнес на конкуренции. Но надо брать выше, не стоит оглядываться на конкурентов. Нужно смотреть на то, что вообще возможно и как это сделает мир лучше» (из интервью журналу Bloomberg Businessweek).

Об амбициях

«Порой успеха легче добиться в осуществлении мегачестолюбивой мечты: люди недостаточно безрассудны, чтобы браться за невыполнимые задачи, а это значит, что у вас будет меньше конкурентов» (из речи выпускникам Мичиганского университета).

Об отношении к сотрудникам

«Важно, чтобы люди чувствовали, что они часть компании, что компания для них как семья. С таким отношением вы получите большую производительность» (из интервью журналу Fortune).

О принципах

«Мы не ведем дела с теми, кто нам не доверяет» (из интервью газете The Guardian).

Об эффективности труда

«Мысль о том, что каждый должен рабски и неэффективно трудиться лишь для того, чтобы сохранить работу, кажется мне бессмысленной. Так проблему не решить» (из интервью газете Financial Times).

О перспективах

«Многие компании так и не становятся успешными. Что они делают не так? Они упускают будущее. Я стараюсь сосредоточиться на следующих вопросах: какое будущее настанет на самом деле? Как мы его создаем? Как сконцентрировать на этом наши силы?» (из выступления на конференции TED).

О стремлении к совершенству

«Мы хотим создавать прекрасные, интуитивно понятные сервисы и технологии, настолько невероятно полезные, что люди бы пользовались ими по два раза в день. Как зубной щеткой. Существует не так много вещей, которыми люди пользуются дважды в день» (из выступления на конференции Google Zeitgeist).

О смене парадигмы

«Первоначальная миссия Google — "упорядочить мировую информацию и сделать ее общедоступной и полезной" — когда-то казалась абсурдно дерзкой. Сегодня это видение, вероятно, слишком узкое» (из интервью журналу Fortune).

О продвижении продукта

«Изобретательности недостаточно… Тесла изобрел электроэнергию, но не сумел донести ее до людей. Нужно уметь сочетать изобретения с компанией, через которую их можно коммерциализировать и передать людям» (из выступления на конференции TED).

О безрассудстве

«Если вы не совершаете безумных поступков, значит, вы поступаете неправильно» (из интервью журналу Wired).

О многозадачности

«Раньше мы часто спорили со Стивом Джобсом, он говорил: "Ребята, вы делаете слишком много". Сам он преуспел, делая одно или два дела. Но мы хотим сильнее повлиять на мир и потому делаем больше» (из интервью журналу Fortune).

О созидании

«Важно сосредоточиться на создании вещей, которых не существует» (из выступления на конференции Google I/O).

О неравенстве

«Существует огромная ответственность, которая сопутствует успеху и богатству. Если бы я не был в этой ситуации, меня бы больше всего беспокоила концентрация богатства и власти у очень небольшого числа людей. С другой стороны, приятно получать вознаграждение за то, что ты делаешь» (из интервью Academy of Achievement).

О задаче технологий

«Я всегда считал, что технологии должны выполнять тяжелую работу, чтобы пользователи могли заниматься тем, что делает их счастливыми: жить и любить, а не возиться с надоедливыми компьютерами» (в отчете Google «2012 Update from the CEO»).

Подготовила Анастасия Винницкая

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