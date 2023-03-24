SsangYong переименовали в KG Mobility

Компания SsangYong сменила название — с 2023 года южнокорейский автопроизводитель будет называться KG Mobility.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран KG Mobility Torres EVX

Фото: KG Mobility KG Mobility Torres EVX

Фото: KG Mobility

В 2022 году 62% акций компании выкупил промышленный конгломерат KG Group, который принял решение о переименовании марки. Под новым брендом будут выпускаться электромобили, а существующие модели до конца своего жизненного цикла сохранят наименование SsangYong.

Заявлено, что помимо электромобилей KG Mobility займется разработкой фирменной технологии автопилота, а также необходимого для новых моделей софта. Первой машиной под маркой KG Mobility станет Torres EVX — электрическая версия показанного в 2022 году кроссовера.

Напомним, это третье переименование компании за ее историю. Основанный в 1954 году как Dong-Hwan Motor Company автопроизводитель в 1988 году был переименован в SsangYong.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK