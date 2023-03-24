В Калининском районе Петербурга построят новую поликлинику на 600 посещений

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство взрослой поликлиники на Лабораторном проспекте мощностью до 600 посещений в смену. Объект построят в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) на средства города, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 24 марта.

«Поликлиника появится в Калининском районе на Лабораторном проспекте, участок 34. По прошедшей государственную экспертизу проектной документации общая площадь поликлиники составит более 8,6 тыс. кв. м»,— говорится в сообщении.

В поликлинике будут функционировать инфекционный блок, отделение дневного пребывания на 10 коек, отделения лучевой диагностики, медицинской профилактики, физиотерапии и лечебной физкультуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что В Петербурге закупят 105 карет скорой помощи и 16 машин реанимации в 2023 году.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте