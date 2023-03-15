В Петербурге закупят 105 карет скорой помощи и 16 машин реанимации в 2023 году

В Петербурге в этом году пополнят штат карет скорой помощи и реанимобилей. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

«В прошлом году за счёт бюджета Санкт-Петербурга было приобретено 102 новых автомобиля: 67 — для районных поликлиник и 35 — для городской станции скорой медицинской помощи. В этом году планируется закупить еще 105 автомобилей, в том числе 16 реанимобилей»,— прокомментировал главный специалист по СМП Северо-Западного федерального округа и комитета по здравоохранению Петербурга Александр Мирошниченко.

Он отметил, что в городе продолжается работа над модернизацией служб скорой медицинской помощи. Сейчас в городе работают 79 подразделений СМП, из которых 51 — подразделения районного звена. Всего там трудятся около 1,5 тыс. врачей 3,5 тыс. фельдшеров и медсестер-анестезистов и 2,5 тысячи водителей карет СМП. За 2022 год они выполнили более 1,5 млн заявок.

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