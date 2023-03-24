«Игра сборной должна вызывать несколько иные эмоции»

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана 1:1. Товарищеский матч прохолодил в Тегеране, оба мяча были забиты с пенальти. У россиян на 28-й минуте отличился Антон Миранчук, а у иранцев — на 47-й минуте забил Мехди Тареми. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Вувузелы, которые прижились в Иране, создавали непривычную атмосферу во время матча. Причем поддержка у арабской команды была серьезная, стадион в Тегеране был почти заполнен. Так что назойливое жужжание порой раздражало. Но бог с ними, с вувузелами. Если бы сборная России играла так, как надо, на них, наверное, и внимания бы никто не обратил. Но все опять было достаточно грустно, и сборная Ирана с первых минут выглядела ярче и создавала гораздо больше опасных моментов у ворот Матвея Сафонова.

При этом первый тайм россияне выиграли 1:0, что не вытекало из логики игры. Регулярно атаковал Иран, а забила Россия. Дебютант команды спартаковец Антон Зиньковский заработал пенальти, а опытный Антон Миранчук этот 11-метровый реализовал. Но, несмотря на этот гол, футбольный эксперт Андрей Тихонов жестко критиковал игру российской сборной: «Мы опять не увидели того, чего хотели. Футболисты очень плохо выходили из обороны, мяч не отбирали, а ждали, когда соперники ошибутся. Вместе с тем футболисты Ирана быстрее. Я не знаю, что с нашей сборной. Взаимодействия, взаимопонимания между игроками вообще нет».

Так что ответный гол Ирана сразу после перерыва вряд ли стал для кого-то откровением. Правда, этот мяч Мехди Тареми также забил с пенальти. После этого неприятностей у ворот Сафонова вновь было множество, и футбольный эксперт Андрей Аршавин отмечал, что наши игроки откровенно «подсели»: «Игра как игра, но такое впечатление, что команда просто сдулась. Тогда как у иранцев сила прибавлялась и прибавлялась, и в конце именно эта сборная заслуживала забить второй гол».

В итоге матч завершился вничью 1:1, и после просмотра такой игры, уверен, у многих болельщиков возник вопрос — а нужны ли вообще такие встречи? Футбольный эксперт Рашид Рахимов на этот вопрос отвечает утвердительно: «Иран все-таки нам показал, что мы сделали шаг назад. И сейчас можно говорить о том, что обновленная сборная выглядит не очень хорошо. Мы знаем, что в нее не вызывают игроков старше 30 лет, и это правильно. Я считаю, что нужно обновлять команду. И тем важнее проводить такие встречи».

Все вроде правильно, но мне кажется, что игра сборной должна вызывать несколько иные эмоции. Да и главный тренер перед товарищескими встречами, наверное, не должен говорить, что результат матчей не имеет значения, а сам наставник не держится за свое место в команде. При таком подходе рекомендовать к просмотру матч России с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта даже как-то неудобно, не говоря уже о том, чтобы призывать на эту игру сходить. Поэтому просто озвучу, что встреча начнется в 18:00, а цены на билеты стартуют с отметки в 600 руб.

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