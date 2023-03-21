«Результаты игр для тренерского штаба ничего не значат»

Российских футболистов проверили на допинг перед играми с Ираном и Ираком. Это подтвердил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. По его словам, сотрудники РУСАДА приезжали в расположение команды 20 марта в 4:00. Пробы сдали нападающий «Спартака» Александр Соболев, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. Этот неожиданный визит не нарушил планы национальной команды, и открытая тренировка прошла 21 марта, как и было запланировано. На базе в Новогорске побывал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Назвать полноценной работу сборной России перед матчами с Ираном и Ираком сложно. Команда провела на базе «Динамо» в Новогорске всего пару дней, и во вторник после встречи с журналистами игроки и тренерский штаб отправились в Тегеран. Легионеры Алексей Миранчук и Александр Головин до расположения сборной так и не добрались — травмы. Хотя, по словам главного тренера Валерия Карпина, игроки прямо-таки рвались в команду.

Вообще вопросов к наставнику было много. Спрашивали и про возможности азиатского пути нашего футбола, и даже про Артема Дзюбу — куда же без него. В целом ничего нового Карпин не сказал. Про Азию ответил уклончиво, а про Дзюбу, мол, как только, так сразу. Хотя два момента выделить стоит.

Первый — результаты предстоящих товарищеских матчей для тренерского штаба ничего не значат. Это Карпин даже не стал скрывать: «На сборах, когда играют клубные команды, хочется соревноваться с сильными соперниками. Но очки за это не дают. Во главе угла результат не стоит. Как по мне, то же самое сейчас здесь. Рисковать чьим-то здоровьем, если бы это были официальные матчи, можно было бы. Сейчас смысла нет».

Второй — за место главного тренера в сборной Карпин не держится:

— Вы не чувствуете, что если сборная не обыграет еще несколько азиатских команд, то к официальным матчам ее будет готовить другой тренер? — Ну ради бога, в чем проблема-то? Если примут такое решение, ради бога. Кто-то держится за это место?

Возможно, это некая защитная реакция на достаточно жесткие вопросы, но галочку мы поставили. В остальном же встреча с журналистами проходила в обычном режиме. Сначала тренировка, где представителям прессы разрешили присутствовать 15 минут, а потом небольшой брифинг. Немного нарушили регламент ребята из интернатов, которые приехали в Новогорск, чтобы пообщаться и сфотографироваться с игроками.

Что же касается футболистов, то в этот раз на растерзание прессе бросили Ивана Облякова и Вячеслава Караваева. Обляков заверил всех, что с мотивацией в команде проблем не будет: «Ты никогда не выходишь на игру расслабленно. Ты все равно, по сути, всегда выходишь побеждать, тем более ты защищаешь свою страну. Наверное, мотивация еще больше выигрывать и не подводить не только себя, близких, но и всю страну, всех, кто за нас болеет».

А Караваев считает, что восемь спартаковцев в команде не проблема, и спартаковским духом в сборной не пахнет: «Не пахнет. Пахнет нашим духом, сборной».

Насколько крепок этот дух, узнаем 23 марта, когда команда встретится с Ираном. Может быть, в этот раз футбол будет хотя бы чуть ярче, чем в прошлом году в играх с Таджикистаном и Узбекистаном, которые завершились с одинаково грустным счетом 0:0.