Александр Аксененко остался во главе новосибирских справороссов

Депутат Госдумы РФ Александр Аксененко переизбран председателем совета новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Срок полномочий – два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин Фото: Алексей Танюшин

Отчетно-выборная конференция РО состоялась 24 марта. За господина Аксененко, который был единственным кандидатом на пост председателя совета, отдали голоса все 22 участника конференции.

По словам лидера новосибирских справороссов, партия готовится к губернаторским выборам 2023 года. «Пока мы не определились со своим кандидатом, отбираем эту кандидатуру для того, чтобы она представляла наши партийные интересы, и наши избиратели могли бы за нее проголосовать. В ближайшее время, я думаю, мы этот вопрос решим»,– сказал он, отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь».

В настоящее время РО партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» насчитывает 1,17 тыс. членов. В их числе 86 депутатов разного уровня.

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Валерий Лавский