Президент США отправился на север

Джо Байден в четверг вечером прибыл в Канаду с первым официальным визитом в качестве президента США. Более того, речь идет о первой личной двусторонней встрече между лидерами этих соседних стран на канадской территории с 2009 года. Ключевым практическим результатом может стать прорыв в области регулирования миграции, который позволит снизить остроту актуальной проблемы — наплыва в США беженцев из третьих стран через канадскую границу. Господину Байдену и премьеру Канады Джастину Трюдо предстоит обсудить и немало других вопросов — от продолжения поддержки Украины до ситуации на Гаити.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США и первая леди Джо и Джилл Байдены (слева) с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его женой Софи Герегори Трюдо

Фото: Andrew Harnik / AP Президент США и первая леди Джо и Джилл Байдены (слева) с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и его женой Софи Герегори Трюдо

Фото: Andrew Harnik / AP

В аэропорту Джо Байдена с супругой, согласно сообщению Белого дома, встречала внушительная правительственная делегация: начальник протокола Канады Стюарт Уиллер, генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, министр иностранных дел Мелани Жоли и другие. В свою очередь, Джо Байдена сопровождали госсекретарь Энтони Блинкен и глава Минэнерго Дженнифер Грэнхолм. Состав американской делегации указывал на основные темы, которые планировались к обсуждению с премьером Канады Джастином Трюдо в основной день визита — в пятницу.

Первым делом Джо Байден посетил прием, который для него устроила генерал-губернатор Канады Мэри Саймон — она представляет в стране короля Карла III. В программу же основного дня визита вошло немало мероприятий — двусторонняя встреча тет-а-тет с премьером Канады Джастином Трюдо, переговоры в расширенном формате, выступление главы Белого дома в канадском парламенте, совместная пресс-конференция двух лидеров и, наконец, гала-ужин.

Как пояснил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, этот визит Джо Байдена является своего рода продолжением «очень хорошего саммита» глав североамериканских государств, прошедшего в январе в Мехико.

Тогда господин Байден встретился не только с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, но и с премьер-министром Канады — и у двух лидеров состоялась «хорошая двусторонняя дискуссия».

Как напомнил господин Кирби, Канада не просто северный сосед США, но и союзник по НАТО. При этом, добавил он, «у президента и премьер-министра Трюдо потрясающие отношения». По словам Джона Кирби, «есть целый ряд вопросов, о которых они будут говорить». И эти вопросы лежат в диапазоне от взаимодействия в рамках Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и модернизации его возможностей, вопросов военной и национальной безопасности до миграционных проблем и изменения климата.

Еще в четверг стало известно, что канадская и американская стороны достигли прорыва в области вопроса регулирования иммиграции.

Эти договоренности позволят решить вопрос беспрецедентной нагрузки на иммиграционные службы США из-за драматического роста числа незаконных пересечений американской границы со стороны Канады беженцами из третьих стран. Поток нелегальных пересечений границы США с Канадой вырос в десять раз по сравнению с 2022 годом.

Первым об ожиданиях от встречи двух лидеров рассказал телеканал CNN со ссылкой на двух канадских чиновников. Они пояснили, что США и Канада согласовали внесение изменений в соглашение о предоставлении убежища беженцам. Договоренностей в этой области две страны не могли достичь десятилетие.

Позднее телеканал NBC уточнил: соглашение будет распространяться на людей без гражданства США или Канады, пойманных в течение 14 дней после пересечения американо-канадской границы.

По данным неназванного американского чиновника, также предусматривается, что «люди должны просить убежище в первых безопасных странах, в которые они прибывают», за исключением случаев, когда они едут в Канаду, а затем в США или наоборот. Помимо этого, как ожидается, Канада объявит об обязательствах принять на гуманитарной основе в следующем году дополнительно 15 тыс. мигрантов из Западного полушария.

Издание The Hill в четверг рассказало и о других главных темах на переговорах. Среди них — продолжение поддержки Киева.

Как напоминает издание, Джо Байден и Джастин Трюдо входят в число западных лидеров, которые стремятся «продемонстрировать единство и твердую приверженность поддержке Киева столь долго, сколько потребуется».

И оба они не раз заявляли, что «поддержка Украины непоколебима». Поэтому, как отмечает издание, «демонстрация единства в пятницу будет иметь решающее значение».

На текущий момент, как добавляет The Hill, двухпартийная поддержка линии Джо Байдена по Украине в палатах Конгресса вполне сильна. Но в Республиканской партии растет раскол, который может изменить ситуацию и расстроить союзников в более отдаленном будущем.

Другой центральной темой переговоров журналисты The Hill назвали ситуацию на Гаити: два лидера должны будут обсудить варианты стабилизации ситуации на островном государстве.

Ранее ООН призвала направить на Гаити многонациональную миротворческую миссию для восстановления порядка. Администрация Байдена предложила Канаде возглавить эти усилия. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил журналистам, что Канада выразила заинтересованность в том, чтобы стать лидером в вопросе урегулирования.

Екатерина Мур, Вашингтон