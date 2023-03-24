ПЗСП согласовали застройку жильем бывшего автопарка в Закамске

Сегодня пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение ПЗСП о застройке бывшего муниципального автопарка на ул. Автозаводской, 5. Для этого застройщик попросил сменить зонирование этой территории площадью 4,7 га. На указанной территории вместо промзоны ПК-4 предполагается установить подзону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 с высотностью в 17 этажей. Как сообщила на заседании комиссии представитель краевого минимущества, проект о смене зонирования недавно прошел публичные слушания, замечаний и предложений к проекту высказано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

К предложению о смене зонирования ПЗСП приложил соглашение о развитии социнфраструктуры, подписанное со своей стороны. Члены комиссии одобрили смену зонирования на ул. Автозаводской, 5, и установление высотности в 17 этажей.

Застройка бывшего автопарка предполагает освоение территории, ограниченной улицами Торговой и Автозаводской. ПЗСП возведет здесь несколько домов переменной этажности, а также благоустроит прилегающую территорию. О планах жилой застройки бывшего муниципального автопарка на ул. Автозаводской, 5, стало известно минувшим летом. Ранее владельцем этой территории было ООО «Закамский автобус», которое контролировалось бизнесменами автохолдинга Олега Боровика, бывшего главы транспортного комитета Перми. В 2018 году объект продали за 43 млн руб. совладельцу юридической фирмы ООО «ЮК “Шилков и партнеры”», владельцу ресторана «Уловка-22» Арсению Грищенко. С 2020 года площадку арендовал пермский филиал ООО «Автомиг». Предыдущие собственники в 2019 году уже пытались установить на территории зону, разрешающую жилищное строительство, но комиссия по ПЗЗ им в этом отказала.