Минюст внес самарскую активистку Светлану Ладу-Русь в перечень иностранных агентов

Министерство юстиции РФ внесло Светлану Ладу-Русь (Пеунову) в перечень иностранных агентов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Светлана Лада-Русь (Пеунова) призывала к борьбе с действующей государственной властью РФ, выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом»,–говорится в сообщении министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ Фото: Михаил Новоселов, Коммерсантъ

Светлана Лада-Русь (Пеунова) является лидером ликвидированной Верховным судом за экстремизм партии «Воля» и основательницей «Академии развития Светланы Пеуновой». В 2010 году она пыталась принять участие в выборах мэра Самары, но ей было отказано в регистрации. В 2012 году госпожа Пеунова пыталась принять участие в президентских выборах, но не смогла собрать нужное количество подписей. В 2016 году партия собиралась участвовать в выборах в Госдуму РФ.

В 2016 году Октябрьский райсуд Самары санкционировал заочный арест Светланы Лады-Русь (Пеуновой). До этого ей было предъявлено обвинение в соучастии в особо крупном мошенничестве. Госпожа Пеунова проживает за пределами России, она объявлена в федеральный и в международный розыск.

Ани Айвазян