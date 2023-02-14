Власти выделяют 55 млн рублей на исследование о внедрении интеллектуальной транспортной системы Липецкой агломерации

Региональные власти готовы заплатить до 55,3 млн руб. за научно-исследовательскую работу «Проведение научных исследований, направленных на создание и внедрение интеллектуальной транспортной системы Липецкой городской агломерации». Это следует из конкурсной документации. В агломерацию включены Липецк, райцентры Елец и Грязи, федеральная трасса Р-119, межмуниципальные дороги региона и муниципальные дороги самой агломерации.

Подрядчику необходимо представить научное обоснование состава и требований к созданию и внедрению ИТС, которая должна предусматривать «автоматизацию процессов управления дорожным движением». Также нужно предусмотреть интеграцию систем и подсистем (среди них — директивное управление транспортными потоками, светофорное управление, метеомониторинг и другие) ИТС с внешними существующими информационными системами региона.

Представить результаты исследования необходимо в течение 120 дней с момента заключения контракта. Сам договор при этом действует до 31 декабря 2023 года. Финансировать работы будут из областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

Заявки на торги принимаются до 2 марта. Итоги конкурса планируется подвести 7 марта.

О выборах разработчика ИТС Воронежской агломерации читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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