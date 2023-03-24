В Новосибирске пройдут испытания Superjet-100 с российским двигателем

Статические испытания узкофюзеляжного самолета SSJ New с отечественными двигателем и компонентами пройдут в Новосибирске. Тесты запланированы на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА). Они должны подтвердить надежность конструкции и определить условия безопасной эксплуатации самолета в соответствии с требованиями авиационных правил, рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Как отметил глава региона, фюзеляж и части крыла SSJ-NEW доставлены в Новосибирск с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода. В целом на воздушном судне заменены импортные детали на отечественные, в том числе горизонтальное оперение, пилоны и узлы навески двигателей ПД-8.

Заказчиком испытаний является ПАО «Корпорация «Иркут». СибНИА с самолетами семейства SSJ работает с 2007 года.

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Лолита Белова