Бывших руководителей дорожно-строительного управления Алтайского края подозревают в разглашении гостайны

В Алтайском крае возбуждены уголовные дела в отношении двух бывших руководителей ГУП ДХ «Юго-Восточное дорожно-строительное управление», сообщает региональное управление ФСБ. Их подозревают в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

Подозреваемые, как считают правоохранители, обладали информацией государственной важности, однако разгласили ее лицам, не имеющим к ней допуска.

Подозреваемым грозит до четырех лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности в течение трех лет. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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Сергей Балин