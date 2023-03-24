В Новороссийске «дикого десантника» Алибекова осудили за дискредитацию армии РФ

Приморский районный суд Новороссийска назначил автору YouTube-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекову один год и два месяца колонии строгого режима за повторную дискредитации армии России (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом сообщает негосударственный правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) со ссылкой на адвоката Марину Дубровину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: тг-канал @novorosstoday Фото: тг-канал @novorosstoday

Поводом для уголовного дела стали видеролики Алибекова. Прокурор просил назначить мужчине год и четыре месяца колонии, а защита — рассмотреть дело в особом порядке. Однако суд в этом отказал. Сам же Асхабали Алибеков решил признать вину в надежде «отделаться малой кровью», так как «устал доказывать свою правоту».

В СИЗО он находится с 9 сентября 2022 года. Блогер сообщал, что там плохие условия содержания, поскольку ему не давали общаться с другими арестованными и обращаться за медпомощью, когда у него болел зуб.

В 2017 году Асхата Алибекова приговорили к трем годам лишения свободы условно. Будучи замкомандира взвода ВМФ, он ударил в лицо младшего по званию и сломал ему челюсть. Алибеков полностью признал свою вину.

В феврале 2018 года мужчина, будучи военнослужащим, записал ролик и обвинил руководство страны в сокрытии данных о количестве погибших россиян в ходе конфликта в Украине. После этого его уволили из ВМФ. Через месяц его арестовали на 10 суток за неповиновение законным требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП). В июле Алибекова оштрафовали на 50 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за видео с одиночного пикета на городской площади. После этого ему заменили условный срок на реальный.

В колонии против блогера возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения и оскорблении представителя власти. 9 сентября 2020 года ему назначили два года и два месяца колонии строгого режима. Апелляция снизила ему срок на год.

Татьяна Ручкина

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