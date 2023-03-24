Омский «Авангард» вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Омичи неожиданно легко выиграли серию у магнитогорского «Металлурга», который в прошлом сезоне играл в финале, – 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Голубь, Коммерсантъ Фото: Виктор Голубь, Коммерсантъ

Заключительный матч серии состоялся 23 марта в Магнитогорске. Нападающий омичей Сергей Толчинский открыл счет уже на 48-й секунде игры. У гостей также отличились Рид Буше (дважды) и Алекс Броадхерст. Уральцы единственную шайбу смогли провести в первом периоде, когда имели численное преимущество на площадке в два полевых игрока.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» 4:1. Следующий соперник омичей может определиться 24 марта. Если казанский «Ак Барс» дома обыграет владивостокский «Адмирал», то выиграет и всю серию со счетом 4:1.

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Валерий Лавский