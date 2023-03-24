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Коммерсантъ FM
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Бизнес в 2024 году снова заплатит за снижение энерготарифов населения 291 млрд руб.

Объем платежа бизнеса за низкие тарифы на электроэнергию зафиксируют на рекордном уровне. ФАС предлагает увеличить предельный объем перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе до 291,36 млрд руб., следует из проекта постановления правительства, разработанного службой (есть у «Ъ»). По сути, бизнес заплатит эту рекордную сумму в текущем году, но поправки позволят не снижать этот уровень и в 2024 году.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Самый высокий годовой уровень субсидирования предлагается установить в Краснодарском крае и Адыгея — суммарно 15,5 млрд руб., в Свердловской области — 15 млрд руб., в Курганской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО — суммарно 15 млрд руб. Бизнеса Башкирии и Самарской области будет платить по 12 млрд руб. в год за снижение тарифов для населения.

Увеличить показатель нужно, чтобы регионы могли избежать «ответственности за несоблюдение предельных величин перекрестного субсидирования», следует из пояснительной записки к документу ФАС. «Проект снижает риски негативных последствий для бюджетов субъектов РФ, возникающих вследствие необходимости компенсации превышения предельных объемов перекрестного субсидирования из регионального бюджета», — отмечается в проекте. Инициатива снизит нагрузку на бюджеты регионов, говорится в нем.

Подробнее читайте в материале «Тарифы размашисто перекрестились».

Полина Смертина

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