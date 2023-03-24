Из свежей почты

Ахмед Выскребенцев, 10 лет, ДЦП, задержка развития, требуется курсовое лечение. 143 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 18 тыс. руб.

Сын родился обвитым пуповиной, семь суток дышал через аппарат. В девять месяцев ему поставили диагноз ДЦП. Ахмед ходит с поддержкой, по дому передвигается на коленках. Речь понимает, но почти не говорит. Сына готов взять на лечение московский Институт медтехнологий (ИМТ). Я мать-одиночка, живем на пособия. Без вашей помощи мне не справиться. Виктория Выскребенцева, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ахмед нуждается в восстановительном лечении. Цель госпитализации — коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, развитие мелкой моторики, координации движений и речи, улучшение зрения».

Настя Быконя, 15 лет, мальформация кровеносных сосудов правой половины лица и слизистой оболочки верхней челюсти, нарушен прикус, требуется лечение. 142 915 руб.

Внимание! Цена лечения 288 915 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 26 тыс. руб.

Настя родилась с розовым сосудистым пятном на лице, оно росло вместе с ней и спровоцировало проблемы с челюстями и зубами. С девяти лет дочь лечится в московском Центре челюстно-лицевой хирургии — Насте проводили сеансы импульсной фототерапии и ортодонтическое лечение. Дочь стала увереннее в себе, но лечение нужно продолжить. Я мать-одиночка, работаю продавцом. Прошу, помогите! Татьяна Быконя, Брянская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Насти мальформация кровеносных сосудов — порок развития, характеризующийся избыточностью сосудов, их неправильной формой и повышенным кровотоком,— и остается проблема с прикусом. Ей нужна поддерживающая импульсная фототерапия, заключительный курс ортодонтического лечения и удаление избыточных тканей в области верхней губы».

Ваня Ватлин, 3 года, последствия тяжелого отравления угарным газом, требуется реабилитация. 124 200 руб.

Внимание! Цена реабилитации 453 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 310 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 19 тыс. руб.

В декабре у нас случился пожар. Дочь София погибла, сына Ваню спасли. Десять дней он провел в коме, выписали его с диагнозом «последствия токсической энцефалопатии тяжелой степени, тетрапарез». Заново учился есть, держать голову, говорить. Мы обратились в центр «Три сестры» — деньги собирали всем миром. Теперь Ваня сам садится, встает и немного ходит в ходунках, говорит фразами. Помогите нам оплатить еще один курс в центре! У мужа нет стабильного заработка, а я уволилась, чтобы выхаживать сына. Анастасия Ватлина, Саратовская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После одного курса реабилитации Ваня может пройти с ходунками десять метров. Мы научим его передвигаться на большие расстояния, подниматься по пандусам, обслуживать себя».

Паша Ильин, 11 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 261 579 руб.

Внимание! Цена лечения 524 579 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 240 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 23 тыс. руб.

Паша родился с двусторонней косолапостью. Мы лечили его с раннего детства: гипсования, ахиллотомия, ношение брейсов... Стопы подровнялись, но носочки подворачивались вовнутрь. Я повезла сына в Ярославль на консультацию к доктору Вавилову, ему провели повторную ахиллотомию, стопы выпрямили. Но два года назад левая пятка приподнялась, а теперь подняты обе, стопы подворачиваются. Паше больно ходить, нужна операция. Я одна ращу сына и дочь. Помогите! Елена Ильина, Вологодская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Мы проведем курс этапных гипсований по методу Понсети и операцию — переместим переднюю большеберцовую мышцу, зафиксируем стержнем, высвободим мышцы, связки и сухожилия на правой стопе, реконструируем задний и средний отделы левой. Стопы выйдут в правильное положение, походка нормализуется, Паша избавится от болей».

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