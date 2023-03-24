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Коммерсантъ FM
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7,68 процента составила во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по депозитам в рублях (рассчитывается Банком России по данным десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов). Показатель замер на этом уровне на протяжении уже 30 дней, отражая, с одной стороны, продолжающееся снижение годовой инфляции, а с другой — рост инфляционных ожиданий на фоне усиливающегося спроса (см. “Ъ” от 23 марта) при недостаточных возможностях промышленности для его удовлетворения. Также фиксации ставок способствовало и сохранение на прошлой неделе ключевой ставки самого ЦБ. Дальнейшая динамика депозитных ставок будет зависеть от устойчивости всплеска спроса.

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