7,68 процента составила во второй декаде марта средняя максимальная процентная ставка по депозитам в рублях (рассчитывается Банком России по данным десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов). Показатель замер на этом уровне на протяжении уже 30 дней, отражая, с одной стороны, продолжающееся снижение годовой инфляции, а с другой — рост инфляционных ожиданий на фоне усиливающегося спроса (см. “Ъ” от 23 марта) при недостаточных возможностях промышленности для его удовлетворения. Также фиксации ставок способствовало и сохранение на прошлой неделе ключевой ставки самого ЦБ. Дальнейшая динамика депозитных ставок будет зависеть от устойчивости всплеска спроса.