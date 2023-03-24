Краснодарский депутат забыл эстонский

Городская дума Краснодара в четверг досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Алексея Бердникова. Одновременно единороссы исключили его из партии. Поводом к столь суровым санкциям стало нарушение запрета на владение банковскими счетами за рубежом. Как пояснил “Ъ” сам теперь уже бывший депутат, 20 лет назад его супруга открыла счет в одном из банков Эстонии, закрыть который не удавалось сначала из-за пандемии, а потом из-за специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бердников

Фото: Из личного архива Алексея Бердникова Алексей Бердников

Фото: Из личного архива Алексея Бердникова

Президиум краевого регионального политического совета «Единой России» 23 марта исключил предпринимателя и депутата гордумы Краснодара Алексея Бердникова из партии за «совершение действий, дискредитирующих партию». В тот же день муниципальный парламент досрочно прекратил его полномочия в качестве депутата седьмого созыва. В гордуме господин Бердников занимал пост заместителя председателя комитета по промышленности, транспорту и связи.

Заявление о прекращении полномочий Алексея Бердникова направил в адрес депутатов губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как следует из материалов заседания, в ходе проверки, проведенной контрольным управлением краевой администрации, были установлены факты нарушения парламентарием требований федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также предоставления им недостоверных деклараций во время избирательной кампании-2020 и за 2020–2021 годы.

Алексею Бердникову 42 года, он является учредителем и генеральным директором ООО «Сиэс Групп», работающего в сфере информационных технологий. В сентябре 2020 года был избран депутатом городской думы Краснодара от «Единой России» по 33-му одномандатному округу с результатом 58,4% голосов.

Господин Бердников пояснил “Ъ”, что речь идет о счете в одном из банков Эстонии, открытом на имя его супруги. По словам предпринимателя, его жена является уроженкой этой страны и там до сих пор живут ее родственники. «Около двадцати лет назад отец моей будущей супруги, с которой я еще не был знаком, собирался приобрести квартиру в поселке Йыхви. Но банк отказался выдать кредит пенсионеру, пришлось оформить сделку и открыть ипотечный счет на имя моей жены»,— заявил теперь уже бывший парламентарий.

По его словам, кредит был давно погашен, и несколько лет назад супруги собирались закрыть счет. «Но не смогли попасть в Эстонию сначала из-за ковидных ограничений, затем в связи со специальной военной операцией. Закрыть счет по доверенности удалось только недавно. Прокуратура, а затем контрольное управление администрации края усмотрели в истории со счетом нарушение закона»,— сказал господин Бердников.

С итогами проверки он согласен, поскольку сам «проявил недальновидность, не вникнув в детали законодательства». «Я предполагал, что запрет на владение иностранными счетами на меня не распространяется, так как я работаю в городской думе на непостоянной основе. Сейчас я уточнил эту информацию и понял, что я и моя супруга не должны были иметь счетов в иностранном банке, поскольку в городской думе я занимал должность заместителя председателя комитета».

Экс-депутат считает, что в истории с лишением его статуса нет чьего-либо злого умысла: «Я активно работаю в округе, который считается одним из самых сложных в городе,— это Музыкальный микрорайон, зона стихийной застройки. Избиратели меня знают и поддерживают, но я не думаю, что кто-то намеренно отстраняет меня от общественной деятельности. Просто произошло стечение неблагоприятных обстоятельств».

Обжаловать решения краснодарской городской думы и краевого политсовета «Единой России» Алексей Бердников не намерен. По его словам, он хотел бы сохранить депутатский мандат, но закон этого не позволяет.

Анна Перова, Краснодар