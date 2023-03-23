Огонь зашел в доходный дом дважды

Прокуратура проверит соблюдение противопожарного законодательства при содержании доходного дома Челышева. В среду в здании произошел пожар — горел третий этаж и часть кровли. Площадь пожара составила 1400 кв.м. По предварительным данным регионального ГУ МЧС, причина пожара — неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты. В доме были зарегистрированы 110 человек, было эвакуировано 60 жильцов. Здание 1899 года постройки имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В прошлом году в доходном доме Челышева также произошел пожар. До этого в 2019 году частично обрушилась крыша этого здания, а летом 2015 года — один из балконов доходного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Год назад в доходном доме купца Челышева уже был пожар

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Год назад в доходном доме купца Челышева уже был пожар

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокуратура Ленинского района Самары проверит соблюдение противопожарного законодательства при содержании многоквартирного дома — памятника культурного наследия в связи с пожаром. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«На месте происшествия представители прокуратуры Ленинского района координируют работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС.Устанавливаются причины возгорания. По итогам проверки будут приняты меры реагирования и дана оценка действиям ответственных должностных лиц»,— говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном жилом доме на Красноармейской улице, 60 начался в среду, 22 марта, около 21.00 (MSK+1). Он был ликвидирован в четверг, 23 марта, в 7.24 (MSK+1). Погибших и пострадавших нет. Полиция перекрывала движение по Красноармейской от Братьев Коростелевых до Ленинской — в районе места происшествия. Сейчас оно восстановлено.

Глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко отметил, что по прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на третьем этаже с выходом на кровлю: «Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — номер два. В 22.12 площадь пожара составляла 1400 кв.м. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В доме проживало 110 человек по прописке, было эвакуировано 60 человек. С ними работает администрация Самары».

«В таких домах — деревянные перекрытия, и, к сожалению, огонь распространился быстро, несмотря на мгновенную реакцию пожарных и спасателей. Эвакуировано 60 человек, развернут пункт временного размещения на базе школы № 12»,— прокомментировала ситуацию глава Самары Елены Лапушкина у себя в Telegram-канале. Мэр сообщила, что в ближайшее время будет проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям — жителям, квартиры которых пострадали от пожара, будут предложены варианты жилья из маневренного фонда.

В региональном ГУ МЧС назвали предварительную причину пожара — неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты.

Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко сообщила о старте сбора финансовой помощи погорельцам. Средства собирает Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер». Реквизиты для перевода опубликованы в Telegram-канале главы района. В назначении платежа следует указывать «Помощь погорельцам, Красноармейская, 60».

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, важно обеспечить сохранность имущества, оставшегося в доме: «Эту задачу сейчас решают профильные службы, правоохранительные органы. Также предстоит оценить масштаб разрушений, нанесенных пожаром, провести комплексную оценку ущерба, просчитать объем работ и затрат на восстановление дома».

По словам главы региона, планы по приведению дома Челышева в порядок будут претерпевать существенные изменения — месяц назад было подписано соглашение с фондом капремонта о капремонте крыши и фасадов. «Сейчас, после пожара, понятно, что задачи гораздо сложнее и масштабнее»,— подчеркнул губернатор.

Здание, в котором произошел пожар, известно как доходный дом купца Челышева. Оно было построено в 1899 году по проекту архитектора Александра Щербачева и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В марте прошлого года в доходном доме Челышева также произошел пожар. Ранее, в феврале 2019 года, частично обрушилась крыша этого здания. До того, летом 2015 года, произошло обрушение одного из балконов доходного дома.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что на следующей неделе состоится встреча с жителями дома Челышева, на которой будет обсуждаться дальнейшая судьба здания. Господин Хинштейн предположил, что теперь проживание в доме станет безопасным только после реставрационно-восстановительных и противоаварийных работ: «…В феврале мы окончательно определили алгоритм его (дома Челышева. — «Ъ») спасения. Дом уже был выведен из числа аварийных, включен в программу Фонда капремонта… Фронт работ после пожара серьезно вырос. Проблема в том, что 90% площадей в доме приватизировано. Но таких средств для восстановления у жителей просто нет».

Как отмечает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков, судебная практика показывает, что в подобных случаях наиболее вероятным вариантом квалификации действий ответственных лиц через призму уголовного законодательства является ст. 238 УК РФ: «Объективная сторона данного деяния охватывает совокупность различных действий. Сюда можно отнести производство, хранение, перевозку в целях сбыта товаров или продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, их сбыт, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что часто и является причиной многих возгораний».

По словам эксперта, к уголовной ответственности может быть привлечено любое вменяемое физлицо, достигшее 16летнего возраста, являющееся руководителем или ответственным за качество выпускаемой или продаваемой продукции (товаров) предприятия, учреждения, организации любой формы собственности и организационно-правовой формы, в том числе и частный предприниматель, а также лицо, непосредственно реализующее товар, выполняющее работы, оказывающее услуги.

«Вместе с тем порой правоохранительные органы приходят к выводу, что пожар является причиной умышленных действий конкретных лиц. В таком случае уже возможна квалификация по ст. 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленные уничтожение или повреждение имущества»,— поясняет Даниил Горьков.

Ани Айвазян