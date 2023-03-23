Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетаньяху отказался приостанавливать юридическую реформу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вопреки ожиданиям отказался приостанавливать юридическую реформу и призвал израильтян к диалогу. Его выступление прозвучало на фоне масштабных протестов, которые организуют противники реформы. В некоторых районах протесты оборачиваются столкновениями как с представителями сил безопасности, так и со сторонниками реформы.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

«Можно провести реформу, которая даст ответ обеим сторонам»,— заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, 23 марта, вечером в специальном обращении к гражданам.

По его словам, «у нас есть одна страна, и мы должны сделать все, чтобы защитить ее от угроз извне и от непримиримого раскола внутри. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия угрожали общему будущему для всех нас. Мы должны отвергнуть и осудить подстрекательство и ссоры. Противники реформ не предатели, а сторонники реформ не фашисты. Подавляющее большинство граждан Израиля любят нашу страну и хотят сохранить демократию»,— добавил он.

Премьер-министр отметил, что компромисс по реформе будет найден и попытался развеять опасения части граждан, что проведение реформы угрожает демократии. В частности, он обещал принять закон о правах человека.

Ради выступления Биньямин Нетаньяху отложил до утра визит в Лондон, куда должен был вылететь еще сегодня днем. Возникли слухи, что он готов заморозить реформу. Однако премьер-министр заявил, что реформа будет продолжена и он лично будет работать над компромиссом. Ранее он воздерживался от прямого участия в переговорах из-за конфликта интересов. Напомним, что господин Нетаньяху проходит ответчиком в трех судебных делах, и юридический советник правительства требовала от него воздержаться от прямого участия в обсуждении реформы.

Помимо премьер-министра сделать заявление сегодня, 23 марта, планировал и министр обороны Израиля Йоав Галант. Предполагалось, что он призовет немедленно остановить реформу, ссылаясь на то, что она может привести к расколу в армии. Десятки резервистов уже отказываются участвовать в сборах и учениях в знак протеста против реформы. Ранее на этой неделе появились сообщения, что Йоав Галант грозит отставкой, если реформа будет продолжена. Однако министр пока так и не выступил. СМИ сообщают, что состоялась его встреча с премьер-министром.

В свою очередь, министр юстиции и главный инициатор реформ Ярив Левин также пригрозил отставкой, если реформа будет остановлена.

Напомним, что реформа юридической системы была анонсирована правительством Биньямина Нетаньяху в конце декабря, сразу после приведения к присяге. Если планы реформы будут реализованы в том виде, в каком они представлены сейчас, в Израиле можно будет забыть о разделении властей. Отдельно идет речь об опасениях военных и представителей спецслужб относительно судебных преследований в Евросоюзе, так реформа дискредитирует роль Верховного суда. Сейчас в Европе существует понимание, что Верховный суд Израиля достаточно объективно рассматривает те или иные случаи, даже если речь идет о действиях военных, и можно обойтись без внешнего вмешательства. Однако если ситуация изменится, велики основания, что международные суды засыплют исками против израильских силовиков.

Лидеры оппозиции уже заявили, что борьба с реформой будет продолжена и компромисс пока не просматривается.

Марианна Беленькая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...