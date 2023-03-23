Нетаньяху отказался приостанавливать юридическую реформу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вопреки ожиданиям отказался приостанавливать юридическую реформу и призвал израильтян к диалогу. Его выступление прозвучало на фоне масштабных протестов, которые организуют противники реформы. В некоторых районах протесты оборачиваются столкновениями как с представителями сил безопасности, так и со сторонниками реформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

«Можно провести реформу, которая даст ответ обеим сторонам»,— заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня, 23 марта, вечером в специальном обращении к гражданам.

По его словам, «у нас есть одна страна, и мы должны сделать все, чтобы защитить ее от угроз извне и от непримиримого раскола внутри. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия угрожали общему будущему для всех нас. Мы должны отвергнуть и осудить подстрекательство и ссоры. Противники реформ не предатели, а сторонники реформ не фашисты. Подавляющее большинство граждан Израиля любят нашу страну и хотят сохранить демократию»,— добавил он.

Премьер-министр отметил, что компромисс по реформе будет найден и попытался развеять опасения части граждан, что проведение реформы угрожает демократии. В частности, он обещал принять закон о правах человека.

Ради выступления Биньямин Нетаньяху отложил до утра визит в Лондон, куда должен был вылететь еще сегодня днем. Возникли слухи, что он готов заморозить реформу. Однако премьер-министр заявил, что реформа будет продолжена и он лично будет работать над компромиссом. Ранее он воздерживался от прямого участия в переговорах из-за конфликта интересов. Напомним, что господин Нетаньяху проходит ответчиком в трех судебных делах, и юридический советник правительства требовала от него воздержаться от прямого участия в обсуждении реформы.

Помимо премьер-министра сделать заявление сегодня, 23 марта, планировал и министр обороны Израиля Йоав Галант. Предполагалось, что он призовет немедленно остановить реформу, ссылаясь на то, что она может привести к расколу в армии. Десятки резервистов уже отказываются участвовать в сборах и учениях в знак протеста против реформы. Ранее на этой неделе появились сообщения, что Йоав Галант грозит отставкой, если реформа будет продолжена. Однако министр пока так и не выступил. СМИ сообщают, что состоялась его встреча с премьер-министром.

В свою очередь, министр юстиции и главный инициатор реформ Ярив Левин также пригрозил отставкой, если реформа будет остановлена.

Напомним, что реформа юридической системы была анонсирована правительством Биньямина Нетаньяху в конце декабря, сразу после приведения к присяге. Если планы реформы будут реализованы в том виде, в каком они представлены сейчас, в Израиле можно будет забыть о разделении властей. Отдельно идет речь об опасениях военных и представителей спецслужб относительно судебных преследований в Евросоюзе, так реформа дискредитирует роль Верховного суда. Сейчас в Европе существует понимание, что Верховный суд Израиля достаточно объективно рассматривает те или иные случаи, даже если речь идет о действиях военных, и можно обойтись без внешнего вмешательства. Однако если ситуация изменится, велики основания, что международные суды засыплют исками против израильских силовиков.

Лидеры оппозиции уже заявили, что борьба с реформой будет продолжена и компромисс пока не просматривается.

Марианна Беленькая