Время каяться

Нидерланды готовы официально покаяться за работорговлю, которая с XVI века обеспечивала колониальной империи могущество и процветание. По данным СМИ, целая серия торжественных церемоний с участием главы правительства Марка Рютте и его министров запланирована на 19 декабря. Дискуссии о целесообразности подобных жестов в 2022 году стали особенно оживленными. Например, бывшие британские колонии ждут официальных извинений от нового короля Карла III. Все громче звучат и более радикальные требования — начать выплату многомиллиардных репараций. У борцов за историческую справедливость есть сильный союзник — власти России, которые с момента начала боевых действий на Украине стали часто говорить о «современном неоколониализме коллективного Запада». К этой теме уже подключились российские историки, а также Минкульт, назвавший в числе приоритетных тем для отечественной киноиндустрии «неоколониальную политику стран англосаксонского мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Роттердаме есть собственный памятник, посвященный рабовладельческому прошлому Нидерландов

Фото: ANP MAG / ANP / AFP В Роттердаме есть собственный памятник, посвященный рабовладельческому прошлому Нидерландов

Фото: ANP MAG / ANP / AFP

Прощеный понедельник

Власти Нидерландов осознали необходимость покаяться за роль страны в работорговле и готовы к этому непростому шагу. Как сообщили СМИ королевства, церемония состоится в понедельник, 19 декабря, и будет максимально эффектной. Марк Рютте, как ожидается, выступит с покаянной речью в самих Нидерландах, а его министры в этот момент будут находиться в бывших колониях — южноамериканской Республике Суринам, а также на карибских островах Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Синт-Мартен (все острова входят в Королевство Нидерландов).

В этот же день, как ожидается, будет официально подтверждено выделение €200 млн на развитие фонда повышения осведомленности о рабовладельческом прошлом. Кроме того, около €27 млн будут направлены на создание музея, посвященного рабству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Нидерландов готовы покаяться за рабовладельческое прошлое страны. Начало этому положит торжественная церемония с участием премьер-министра страны Марком Рютте и его правительства

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Власти Нидерландов готовы покаяться за рабовладельческое прошлое страны. Начало этому положит торжественная церемония с участием премьер-министра страны Марком Рютте и его правительства

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Работорговля была одним из ключевых факторов процветания Нидерландской колониальной империи с начала XVII века. Экономика страны базировалась на своеобразном треугольнике. Из голландских портов в Западную Африку выходили корабли, груженые оружием, тканями, боеприпасами, спиртным. На эти товары покупали рабов, которых везли в Новый Свет. А оттуда в Голландию возвращались корабли, груженые заморскими редкостями — табаком, сахаром, кофе, какао, хлопком. Состояния зарабатывали не только собственно торговцы, но также строители кораблей, банкиры и представители еще целого ряда профессий.

По данным Лейденского университета, голландцы продали более 600 тыс. рабов из Африки и Азии — это около 5% из 12 млн человек, порабощенных европейцами в XVII–XIX веках.

Рабство в большей части нидерландских колоний было отменено лишь в 1863 году (со значительным опозданием по сравнению с большинством других европейских стран). При этом, например, в Суринаме оно окончательно ушло в прошлое еще спустя десять лет, так как закон устанавливал переходный период.

Эта тема давно остается болезненной для Нидерландов, но последние два года о ней говорят особенно много. Так, в июле 2021 года официальные извинения потомкам рабов принесли власти Амстердама — города, который получал наибольшую выгоду от работорговли. За ним последовали Роттердам и Утрехт, где в следующем году, кстати, появится памятник событиям тех лет в виде треугольника между Европой, Африкой и Америкой.

В ноябре нынешнего года с извинениями выступил и мэр Гааги Ян ван Занен. Город напрямую в работорговле не участвовал, но именно там базировался королевский двор и издавались законы, которые давали зеленый свет работорговле. «Мы можем по-настоящему бороться с расизмом только тогда, когда воспоминания об истоках расизма и его последствиях — колониализме и рабстве — станут частью нашей коллективной памяти. И на данный момент это не так»,— заявил тогда Ян ван Занен.

Кроме того, в начале уходящего года важный символический жест сделал король Виллем-Александр. Он заявил об отказе от использования церемониальной золотой кареты. Причина в том, что на ней среди прочего изображен рисунок под названием «Дань из колоний».

По нынешним временам он крайне неполиткорректен: белая женщина, символизирующая Нидерланды, сидит на троне, а перед ней в подобострастных позах — принесшие дары чернокожие и азиаты (крупнейшей колонией королевства была Индонезия). «Золотая карета снова будет использоваться только тогда, когда Нидерланды будут готовы к этому, но не сейчас»,— выразил Виллем-Александр ту же мысль, что и мэр Гааги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Нидерландов Виллем-Александр также признал проблему прошлого. Он отказался от церемониальной кареты, украшения которой теперь считаются неполиткорректным

Фото: Peter Dejong / AP Король Нидерландов Виллем-Александр также признал проблему прошлого. Он отказался от церемониальной кареты, украшения которой теперь считаются неполиткорректным

Фото: Peter Dejong / AP

Проблема действительно относится не только к давно ушедшим временам. О расизме в Нидерландах говорится (причем на государственном уровне) немало. Так, в стране неоднократно появлялись новости о систематическом расизме в полиции и других ведомствах, например, Налоговой службе и МИДе. Буквально 12 декабря внешнеполитическое ведомство опубликовало независимый доклад, где приводятся примеры унизительного обращения с рядом сотрудников вплоть до расистских шуток и сравнений с обезьянами. Более того, сообщается: при приеме на работу многим отказывали исключительно из-за их «неевропейского» происхождения или внешности. Как следует из недавнего статистического доклада, подготовленного в Нидерландах, в среднем люди с «миграционными» корнями живут в домах меньшего размера, их образование и здоровье хуже, а доходы меньше.

Правительственная церемония 19 декабря призвана стать важным шагом на пути к искоренению несправедливости. Стимулом, видимо, стал доклад, который был подготовлен парламентской делегацией по итогам турне по бывшим колониям. «Сегодняшнее поколение не виновато в том, что происходило 150 лет назад. Однако голландское государство играло важную роль в истории работорговли»,— отмечалось в документе, выдержки из которого были распространены в октябре. Вывод был однозначным: извинения станут «первым шагом к коллективному осмыслению общего прошлого во всех частях королевства».

«Некоторым трудно в это поверить, но работорговля и та система экономики, которая была построена в бывших колониях, до сих пор влияют на эти страны»,— заявил один из участников той поездки, депутат Дон Седер. Его поддерживают большинство коллег: с необходимостью извинений согласны три из четырех партий, входящих в коалиционное правительство.

Однако другие считают, что это дешевый политический жест. «Сегодня очень модно приносить извинения за ужасные вещи, которые произошли в прошлом. Я считаю, что приносить извинения за то, в чем вы не виновны,— полная чепуха,— говорит, в частности, историк Маартен ван Россем.— Если нам приходится извиняться за рабство, то это должны делать и все причастные к этому западные правительства. Должна ли Франция извиняться за оккупацию Нидерландов в конце XVIII века? Должны ли американцы извиняться практически за все?»

Соцопросы говорят о том, что такую точку зрения разделяют многие. Как следует из ноябрьского исследования от компании I&O Research, за извинения выступают 38% голландцев (при этом в январе 2021 года их было на 7% меньше). Среди граждан страны суринамского и карибского происхождения таковых 64%. Выплату денежных компенсаций поддерживают 9% граждан.

Между тем то, как правительство решило организовать покаяние, спровоцировало вал критики, так что даже само проведение церемоний оказалось под вопросом. В бывших колониях не поняли тайминга (дата 19 декабря ни к чему не привязана) и обиделись на то, что с ними никто не советовался.

Многие активисты высказались за другую дату — 1 июля 2023 года, когда будет праздноваться 150 лет с момента фактического освобождения последних порабощенных в Суринаме. Даже был подан иск в суд, чтобы помешать проведению церемонии 19 декабря. Кроме того, зазвучали голоса о том, что речи премьер-министра недостаточно: покаянные слова должен произнести монарх.

Нидерландские же политологи обращают внимание на то, что правительству действительно стоило бы поторопиться: политическая ситуация нестабильна и лучше сделать такой неоднозначный (в частности, критикуемый местными правыми) шаг сейчас, а в 2023, юбилейный, год войти уже без этого камня на плечах.

Расплата за прошлое

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Билл Клинтон во время резонансного турне по африканским странам, 1998 год

Фото: Greg Gibson / AP Президент США Билл Клинтон во время резонансного турне по африканским странам, 1998 год

Фото: Greg Gibson / AP

Извинения властей Нидерландов перед потомками рабов — это не уникальный случай. «Законодателями мод» можно считать США, где еще в 1998 году президент Билл Клинтон, будучи в Африке, выразил сожаление в связи с годами рабства (правда, говорил он от своего имени). Упоминал об этом и президент Джордж Буш-младший.

В письменной форме извинения за рабство впервые были принесены в 2007 году властями штата Виргиния, где в свое время было больше всего рабов. Спустя год резолюцию с извинениями за рабство приняла Палата представителей Конгресса США. А в 2009 году о «несправедливости, жестокости, кровожадности и бесчеловечности рабства» заявил и Сенат.

При этом десятилетиями в США звучали голоса в поддержку репараций для потомков рабов. В стране широко известно словосочетание «40 акров и один мул» — именно столько в XIX веке обещали выплатить освобожденным рабам.

Но обещание осталось только на словах. Сейчас есть разные методики подсчетов справедливой компенсации, но в любом случае речь идет о непосильных для бюджета США суммах — в районе $10–19 трлн. При таком раскладе каждому потомку раба выплачивалось бы около $250 тыс.

В последние годы некоторые американские политики (например, скончавшийся в 2019 году экс-конгрессмен Джон Коньерс, бывший кандидат в президенты Хулиан Кастро или член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес) иногда вспоминали о репарациях, но их точка зрения оставалась явно маргинальной. В Вашингтоне само собой разумеющимся является то, что финансовую поддержку оказывать нужно, но отнюдь не по расовому принципу.

И, например, президент Джо Байден такой позиции придерживается всю свою жизнь. Как сообщала газета The Washington Post, в 1975 году, будучи молодым сенатором, он прокомментировал идею репараций так: «Я не чувствую себя ответственным за грехи отца и деда. Будь я проклят, если я чувствую необходимость платить за то, что было 300 лет назад».

Зато о репарациях в 2022 году активно говорили применительно к другой державе — Великобритании, которая с XVII по XIX век опиралась на работорговлю и поработила более 3 млн африканцев. Так, эта тема возникала в ходе мартовского турне принца Уильяма и Кейт Миддлтон по странам Карибского бассейна. «Они, их королевская семья и правительство, должны признать, что их развитая экономика была построена на спинах наших предков. И поэтому они должны заплатить»,— заявили тогда в письме к монаршим особам члены Национального комитета репараций Багамских островов. Будучи на Ямайке, принц Уильям поднял тему работорговли, отметив: «Я хочу выразить мою глубокую печаль. Рабство было омерзительным». Но этим он и ограничился, что местных жителей не удовлетворило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время турне по странам Карибского бассейна, 2022 год

Фото: Paul Edwards / Pool / Reuters Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время турне по странам Карибского бассейна, 2022 год

Фото: Paul Edwards / Pool / Reuters

Посещая Руанду в июне за несколько месяцев до того, как стать монархом, Карл III также в одном из выступлений выразил скорбь в связи с колониальным прошлым. Но говорил он не от имени всего государства. Нельзя считать официальными извинениями, например, и схожие слова Тони Блэра, в 1997–2007 годах возглавлявшего правительство. Извинения озвучивались также Англиканской церковью и Банком Англии.

«Мы устали от этих устаревших банальностей»,— констатировала в разговоре с CBC News ямайский депутат от оппозиции Лиза Ханна, призвав монархию и правительство Соединенного Королевства признать: Великобритания совершила «преступления против человечности» и на этом заработала «значительную часть своего богатства». В свою очередь, глава Национального комитета репараций Багамских островов Ниамби Холл-Кэмпбелл Дин, которую также цитировало CBC News, дала понять, как Лондон может искупить свою вину: «Мы не фокусируемся на определенной денежной сумме. Мы признаем, что есть слабо развитые области, оставшиеся после колонизации». В числе таковых она назвала образование и здравоохранение.

Перед глазами членов британской королевской семьи есть пример на континенте — король Бельгии Филипп, который еще два года назад принес официальные извинения за жестокость колониального режима на территории современной Демократической Республики Конго. «Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу тех ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация в нашем обществе никуда не делась»,— заявил монарх. Эти слова прозвучали после того, как Бельгию охватили протесты против расовой дискриминации. Главным пострадавшим оказался король Леопольд II (годы правления — 1865–1909), несколько памятников которому были сброшены с пьедесталов.

Леопольд II был горячим сторонником идей колониализма, превратил Конго в собственный трудовой лагерь и организовал там настоящий геноцид.

В соседней Франции о «боли прошлого» также периодически вспоминают. Например, президент Эмманюэль Макрон затрагивал эту тему в ходе июльской поездки в Камерун, Бенин и Гвинею-Бисау (первые две — бывшие французские колонии), а также августовской — в Сенегал (также в прошлом колонию). Он обещал полностью открыть колониальные архивы Франции, чтобы можно было провести расследование всех обстоятельств тех «болезненных моментов». С 2006 года в стране 10 мая отмечается (обычно с участием президента) День памяти жертв рабства и упразднения работорговли и рабовладения. «Молодежь должна знать эту историю»,— утверждал, например, в нынешнем году президент Фонда памяти о рабстве Жан-Марк Эро, который в 2012–2014 годах возглавлял правительство Франции. Он уверен: высокие рейтинги ультраправого «Национального объединения» — это «симптом того, что раны еще не зажили».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 10 мая во Франции отмечается День памяти жертв рабства и упразднения работорговли и рабовладения. Президент страны Эммануэль Макрон и председатель Сената Жерар Ларше во время церемонии возложения венков. 2019 год

Фото: Philippe Wojazer / AP 10 мая во Франции отмечается День памяти жертв рабства и упразднения работорговли и рабовладения. Президент страны Эммануэль Макрон и председатель Сената Жерар Ларше во время церемонии возложения венков. 2019 год

Фото: Philippe Wojazer / AP

Действительно, как и в Нидерландах, тема расизма для Франции актуальна. «С точки зрения формирования гражданского общества этот день (10 мая.— “Ъ”) очень, очень важный символ. Но нам нужны конкретные действия»,— заявил агентству Anadolu президент Репрезентативного совета чернокожих людей во Франции (Le CRAN) Патрик Лозес. По его словам, дискриминация происходит каждый день на рабочих местах, в больницах, при попытках аренды жилья. «Надо с этим бороться. Мало разговоров, надо действовать»,— призвал господин Лозес.

Подобные обсуждения есть и в еще одной бывшей колониальной державе — Германии. Ранее немцы владели территориями, сегодня принадлежащими в той или иной степени Намибии, Бурунди, Руанде, Танзании, Того, Гане, Камеруну. Напомним, что во времена расцвета рабства Германии как таковой не существовало, но немцы в работорговле участвовали активно: в 1682 году великий курфюрст Бранденбург-Пруссии Фридрих Вильгельм основал африканскую компанию, а также приказал построить на побережье современной Ганы колонию Гросс-Фридрихсбург. И вскоре она стал одним из ключевых центров работорговли.

Вопрос репараций возникает применительно к кайзеровской Германии: в 1885–1919 годах она была третьей по значимости (после Великобритании и Франции) европейской колониальной державой в Африке. В 2021 году ФРГ согласилась выплатить Намибии €1,1 млрд в качестве добровольной помощи (деньги предназначены на улучшение инфраструктуры в сельских районах и развитие образования). Называть это компенсацией за геноцид, в ходе которого было уничтожено более 110 тыс. человек, Берлин категорически отказывался. В том числе и поэтому такой подарок далеко не все намибийцы сочли достаточным. Кроме того, репараций добивается Танзания, обвиняющая Германию в подавлении восстания в 1905–1907 годах.

Колониализм 2.0

1 августа нынешнего года, в Международный день лиц африканского происхождения, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество «принести официальные извинения и выплатить репарации за неимоверное зло, причиненное в эпоху рабства и колониализма».

Помимо господина Гутерриша к этому же весь 2022 год активно призывали власти РФ. «Настало время поставить вопрос о восстановлении исторической справедливости и установлении ответственности за преступления колониализма, включая трансатлантическую работорговлю. Считаем недопустимым, что до настоящего времени извинения народам Африки за причиненный моральный и материальный ущерб бывшие колонизаторы так и не принесли, а компенсации так и не выплатили»,— отмечала, например, в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Термин «неоколониализм», получивший широкое распространение благодаря вышедшему в 1965 году труду первого президента Ганы и философа Кваме Нкрумы, используют многие высокопоставленные российские чиновники.

Они убеждены: звучащие все чаще и чаще покаянные заявления — это лишь шоу, игра на публику, а на самом деле от политики колониализма Запад так и не отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый президент Ганы Кваме Нкрума

Фото: AP Первый президент Ганы Кваме Нкрума

Фото: AP

«Мы отвергаем расистские предрассудки, претензии на исключительность, любые иные проявления неоколониального мышления (Запада.— “Ъ”)»,— говорил в мае глава МИД РФ Сергей Лавров. «Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым "правилам", выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма»,— отмечал он же в сентябре. По мнению министра, пришло время для «полного освобождения Африки от колониального наследия».

«Проводимую Западом политику неоколониализма в информационной сфере в отношении суверенных, развивающихся государств» критиковали в аппарате Совбеза РФ. А о «насаждении неоколониализма (тем же Западом.— “Ъ”) через военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений» говорил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Активно поднимал эту тему (например, на сентябрьской церемонии принятия в состав РФ четырех новых территорий) и президент РФ Владимир Путин. Он называл «одной из причин многовековой русофобии» западных элит то, что Россия «не дала себя обобрать в период колониальных захватов». Выражал гордость тем, что именно «наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития». Критиковал Запад за готовность «переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона». Все в русле заявлений Кваме Нкрумы, который почти 60 лет назад писал: «Результатом неоколониализма является то, что иностранный капитал используется для эксплуатации, а не развития менее развитых частей света. Инвестиции при неоколониализме увеличивают, а не сокращают разрыв между богатыми и бедными странами мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре) считает, что за последние 60 лет Запад так и не изменил своего неоколониального поведения, а Россия стала лидером антиколониального движения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) считает, что за последние 60 лет Запад так и не изменил своего неоколониального поведения, а Россия стала лидером антиколониального движения

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению Владимира Путина, такая политика Запада по умолчанию подразумевает стремление «к тотальной десуверенизации», и отсюда происходит «агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам». После сентябрьского выступления господин Путин еще несколько раз возвращался к этой теме: например, в ноябре цитировал слова Александра Солженицына о том, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства». С 1976 года (когда были произнесены эти слова), по мнению президента, «ничего не поменялось», разве что расистское и неоколониальное поведение Запада приобрело еще более «уродливые формы».

Такая риторика находит поддержку среди стран, подвергавшихся колонизации. Так, в сентябре, будучи в Москве на переговорах со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко, председатель Национального собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда желал «народу России проявить единство в борьбе с империализмом западных держав». А уже в ноябре президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обсуждали «сохранение колониальной направленности в политике США и их сателлитов в отношении африканских стран». «Для противодействия применяемым западниками современным практикам неоколониализма была акцентирована важность создания соответствующего механизма, в том числе с активным использованием возможностей ведущих политических партий России и Зимбабве»,— сообщили по итогам состоявшейся в Москве встречи в пресс-службе «Единой России».

Взаимодействием только лишь с Зимбабве правящая партия РФ, впрочем, не ограничивается. В следующем году (предположительно в марте) «Единая Россия» проведет форум с участием неназванных пока партнеров из стран Африки, Азии, Латинской Америки и даже Европы на тему преодоления практик современного неоколониализма. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал замглавы партийной комиссии по международному сотрудничеству Андрей Климов.

Среди задач российских властей — максимально возможное расширение «антиколониального фронта», представители которого могли бы поддерживать РФ не только на словах, но и на деле (например, не присоединяясь к критикующим ее резолюциям Генассамблеи ООН или развивая торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на все санкции).

Инструменты для решения подобных задач при этом могут быть разными. Так, свою часть работы должны проделать российские историки. 4 ноября на встрече президента Путина с историками и представителями конфессий академик Александр Чубарьян рассказал о планах написания совместно с учеными из стран Азии и Африки концепции всеобщей истории и истории колониализма. Владимир Путин назвал это «очень хорошей идеей», уточнив: нужно рассказать как можно более широкому кругу читателей, «к каким последствиям привел колониализм». Президент поставил задачу «подготовить соответствующий материал к будущей встрече на высшем уровне Россия—Африка» (саммит, как ожидается, пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге).

Труженики «важнейшего из искусств» также в стороне не останутся. В число «приоритетов государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год» вошла такая тема: «Неоколониальная политика стран англосаксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира». Не приходится сомневаться в том, что целому ряду российских режиссеров — известных и не очень — найдется что сказать на столь остроактуальную тему.

Павел Тарасенко