Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в выездном товарищеском матче

Товарищеский матч сборных России и Ирана по футболу в Тегеране завершился со счетом 1:1. Счет в игре открыл российский футболист Антон Миранчук с пенальти на 28-й минуте. На 47-й минуте Мехди Тареми забил ответный мяч — также с пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

В конце февраля Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что организация находится на финальной стадии согласования документов с Федерацией футбола Ирана для проведения товарищеского матча сборных. Также РФС предложил Федерации футбола Ирака провести игру национальных команд в Санкт-Петербурге 26 марта.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (FIFA) исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках. Российской сборной предложили участвовать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии.