Дело экс-судьи Захарчевского о смертельном ДТП рассмотрит Ростовский облсуд

Дело о смертельной аварии в Краснодаре при участии бывшего судьи Юрия Захарчевского рассмотрит Ростовский областной суд. Об этом сообщает «Ъ-Юг» со ссылкой на представителя потерпевшей стороны Алексея Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Решение о территориальной подсудности дела принял Верховный суд РФ. Защита Судьи настаивала на рассмотрении материалов в Ставропольском крае. Гособвинитель и потерпевшая сторона, в свою очередь, заявили о необходимости рассмотрения дела в Ростовской области.

Юрию Захарчевскому предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, оставление в опасности). По версии следствия, в апреле 2020 года бывший судья, управляя внедорожником Toyota, сбил велосипедиста на одной из улиц Краснодара и скрылся с места преступления. Пострадавший Данил Юханов скончался спустя несколько месяцев в больнице.

Юрий Захарчевский не признал вину в содеянном и заявил, что велосипедист сам нарушил правила дорожного движения. Позднее подозреваемый попытался переложить ответственность за гибель молодого человека на врачей больницы, в которой находился Данил Юханов. Затем экс-судья заявил, что имел проблемы с психическим здоровьем на момент происшествия. Все эти версии были опровергнуты правоохранителями в ходе следствия.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. На имущество бывшего судьи наложен арест, а сам он находится под запретом определенных действий.

Анастасия Донскова

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