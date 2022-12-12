СКР завершил расследование дела в отношении Юрия Захарчевского, обвиняемого в тяжком ДТП

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В отношении Захарчевского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на его имущество наложен арест», - отметили в СКР., подчеркнув, что уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

Бывший судья Краснодарского краевого суда обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения, и оставление в опасности). В апреле 2020 года, управляя автомобилем «Тойота», он сбил в Краснодаре велосипедиста Данила Юханова. При этом он не оказал ему первую помощь и скрылся с места происшествия. Через несколько месяцев от полученных телесных повреждений молодой человек скончался в больнице.

Уголовное дело по факту ДТП возбудили только спустя полгода, все это время Захарчевский фигурировал в нем как свидетель и продолжал работать судьей. В феврале 2022 года ВККС РФ дала согласие на возбуждение в отношении экс-судьи уголовного дела по обвинению в совершении тяжкого ДТП (ч. 4 ст. 264 УК РФ) и оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Юрий Захарчевский пытался обжаловать решение в Верховном суде, но не добился результата. После этого он подал жалобу в Конституционный суд, который отказал в ее рассмотрении.

Татьяна Ручкина

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