СМИ: экс-судья, сбивший велосипедиста в Краснодаре, пытался переложить вину на врачей

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский, обвиняемый в нарушении ПДД, повлекшее смерть велосипедиста Данила Юханова, пытался обвинить медиков в его гибели. Об этом сообщает «КП Кубань» со сслыкой на Зинаиду Юханову (маму погибшего).

По данным издания, в деле, которое состоит из 18 томов, указано, что подозреваемый несколько раз хотел снять с себя вину разными способами: пытался представить виновником ДТП погибшего, рассуждал о вине врачей и слабости организма жертвы ДТП, настаивал, что не помнит, как все произошло, что в момент наезда на человека у него помутился рассудок. В ходе следствия эти версии были опровергнуты.

Также во время следствия подозреваемый по решению суда передал автомобиль, на котором сбил краснодарца Данила Юханова, бывшей жене, которая, якобы, подала иск о взыскании с судьи 900 тыс. руб. долга. Автомобиль был передан в счет погашения данного обязательства.

Расследование уголовного дела против Юрия Захарчевского (п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ) завершилось к 12 декабря текущего года. Следствием было установлено, что в апреле 2020 года подозреваемый, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, сбил на одной из улиц города 28-летнего краснодарца Данила Юханова, двигавшегося на велосипеде. Водитель авто скрылся с места аварии, не оказав пострадавшему необходимую помощь. Через месяц молодой человек скончался в больнице от полученных травм. Позднее подозреваемый заявил, что страдает психологическим расстройством, но соответствующая экспертиза не подтвердила эти данные. В СУ СКР по краю отметили, что В отношении Юрия Захарчевского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на его имущество наложен арест.

Анастасия Донскова

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