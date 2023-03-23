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Совет World Athletics запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях по легкой атлетике

Совет Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) запретил спортсменам, совершившим трансгендерный переход из мужчины в женщину после полового созревания, участвовать в женских международных соревнованиях по легкой атлетике с 31 марта, сообщила пресс-служба организации.

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Совет также утвердил новые правила для спортсменов с нарушением полового развития (DSD). Для участия в женских соревнованиях такие атлеты должны будут поддерживать уровень тестостерона ниже уровня 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев.

Пресс-служба World Athletics сообщила, что в феврале и январе совет консультировался с различными заинтересованными сторонами, включая федерации—члены, МОК и представителей организаций по защите прав трансгендеров. В пресс-релизе говорится, что более десяти лет исследований свидетельствуют о том, что у трансгендеров есть физические преимущества в женских соревнованиях.

«Однако в настоящее время нет трансгендерных спортсменов, соревнующихся на международном уровне в легкой атлетике, и, следовательно, нет конкретных доказательств того, какое влияние эти спортсмены окажут на честность соревнований среди женщин в легкой атлетике»,— отметили в организации.

Cовет согласился создать рабочую группу, которая будет действовать в течение года, для дальнейшего рассмотрения вопроса включения трансгендеров в соревнования. В нее войдут, в частности, независимый председатель, до трех членов совета World Athletics, трансгендерный спортсмен, три представителя национальных федераций и представители департамента здравоохранения и науки World Athletics.

В ноябре 2021 года МОК опубликовал новую концепцию гендерной идентичности и половых различий, включающую десять пунктов. Суть ее заключается в том, что трансгендеры должны получать допуск к соревнованиям без каких-либо сложностей, в том числе без проверки уровня тестостерона. Предложения МОК, которые вступили в силу после зимней Олимпиады в Пекине, вызвали негативный отклик со стороны специалистов крупнейших международных федераций, например World Athletics, UCI, а также Международной федерации гребного спорта (FISA).

Подробнее — в материале «Полом не вышли».

Эрдни Кагалтынов

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