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Банкрот прощается с «Летом»

Участок бывшей стройкорпорации «Элис» в Московском районе выставлен на торги за 175,6 млн рублей

27 марта начнется прием заявок на участие в торгах по продаже участка на территории предприятия «Лето» площадью 5,4 тыс. кв. м, принадлежавшего ООО «Стройкорпорация "Элис"» (основана Вадимом Штерцером и Андреем Брындиковым). Компания сейчас банкротится и находится в стадии ликвидации. Начальная цена участка — 175,6 млн рублей. Эксперты считают цену торгов адекватной рынку и привлекательной для потенциальных покупателей, но перспективы застройки участка жильем ухудшает небольшой размер пятна и непростая транспортная ситуация в локации.

Участок, выставленный на аукцион, находится в Московском районе Петербурга, на территории бывшей агрофирмы «Лето»

Участок, выставленный на аукцион, находится в Московском районе Петербурга, на территории бывшей агрофирмы «Лето»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участок, выставленный на аукцион, находится в Московском районе Петербурга, на территории бывшей агрофирмы «Лето»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Участок, выставленный на аукцион, находится в Московском районе Петербурга, на территории бывшей агрофирмы «Лето», участок 5 (Ленинградская сторона). Собственник пятна — ООО «Стройкорпорация "Элис"», признанное банкротом решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июле 2018 года и в настоящее время находящееся в процессе ликвидации. Участок относится к категории земель с разрешенным видом использования под жилое строительство. Прием заявок на участие в торгах начнется 27 марта, а завершится 2 мая.

Начальная стоимость объекта в 175,6 млн рублей оценивается участниками рынка как адекватная. Однако при хорошей цене продажи аналитики не дают оптимистичных прогнозов в отношении застройки пятна.

Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, обращает внимание, что участки площадью менее гектара более интересны для застройки в центральных исторических районах Санкт-Петербурга, поскольку там можно реализовать жилье высокого класса, для которого размыто понятие точечной застройки.

«Для окраин и спальных районов целесообразнее развивать проекты КОТ, поскольку на фоне высокой конкуренции предложения не произойдет размытия проекта в конкурентной среде»,— поясняет господин Трушин. По мнению эксперта IPG.Estate, на данной площадке можно построить до 30 тыс. кв. м жилья за 1,3–1,5 млрд рублей.

Сергей Дуванов, руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге, отмечает, что участок расположен в районе с новой сложившейся застройкой, однако соцобъекты в данной локации сильно загружены, кроме этого, на Пулковском шоссе автомобильное движение довольно плотное. «Если возникнет необходимость в строительстве школы или детского сада, то участок под такой проект может быть интересен крупным застройщикам»,— предполагает господин Дуванов, подсчитавший, что застройка пятна сможет дать рынку 10–12 тыс. кв. м продаваемых площадей. Общий объем инвестиций в возведение жилого дома, по мнению представителя NF Group в Санкт-Петербурге, может составить около 1,5–2 млрд рублей.

Какие активы бывшей стройкорпорации «Элис» уйдут с молотка

Антон Орлов, директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers, согласен, что из-за небольшой площади участка у застройщика могут возникнуть трудности с исполнением требований по озеленению и обеспечению будущего ЖК социальной инфраструктурой. «На данном участке можно построить максимум 9 тыс. кв. м жилья»,— приводит цифры эксперт.— По данным на конец 2022 года, средневзвешенная стоимость квадратного метра в проектах комфорт-класса по Московскому району составляла 237 тыс. рублей». По информации господина Трушина, цены в рассматриваемой локации находятся в диапазоне 130–220 тыс. рублей за «квадрат» в зависимости от класса жилья.

Помимо пятна на территории предприятия «Лето», в настоящее время на торги выставлен еще один актив бывшей стройкорпорации «Элис» — помещение 152,3 кв. м на проспекте Космонавтов, 37. Лот продается за 10,3 млн рублей. Кроме этого, в октябре прошлого года с третьего раза был продан другой участок бывшей стройкорпорации «Элис», на Невской губе (см. «Ъ-СПб» от 22.06.2022). Пятно площадью более 8 га за 198,9 млн рублей приобрело ООО «Унисон-Сервис», учредитель которого Илья Шаров был совладельцем хостела «Чей чемодан» на Невском проспекте.

Александра Тен

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